Martedì alle 20.30 l’inaugurazione dell’albero di Natale in piazza Pitagora, un dono di FC Crotone, Envì e Fenimprese

FC Crotone, Envì Group e FenImprese, con grande orgoglio e senso di appartenenza alla comunità, hanno deciso di donare a Crotone un forte simbolo di unione, un albero di Natale che è l’esempio della sincera collaborazione tra due realtà importanti e la nostra amata città.

Due realtà già in passato unite nel sostenere il territorio, in sinergia con il Comune di Crotone che sin da subito ha recepito con favore questa iniziativa. Un’unità d’intenti destinata senz’altro a proseguire anche in futuro.

Questo gesto dal forte valore simbolico è stato reso possibile da un grande lavoro di squadra tra imprese, enti, ma soprattutto persone che sognano e vogliono realizzare un futuro migliore per questo territorio, con in testa il gruppo di Gianni Vrenna e le strutture di Luca Mancuso e Andrea Esposito, che ancora una volta hanno dimostrato quanto da imprenditori e dirigenti associativi sia legato in maniera viscerale alla sua città, questa volta per regalare un sorriso alle famiglie crotonesi e soprattutto ai bambini.

L’albero di Natale che abbellirà e colorerà Piazza Pitagora in questi giorni di festa, è stato donato dalla Famiglia Silletta di San Giovanni in Fiore, titolare della concessionaria automobile Autolandia Srl, e si trovava nel giardino privato della loro abitazione. Il taglio della pianta è stato autorizzato dal Comune di San Giovanni in Fiore, previa comunicazione alla Regione Calabria e presentazione di un VTA da parte di un dottore agronomo, tecnico abilitato, perché la pianta era radicata a corte di una abitazione privata e per ragione di stabilità e sicurezza per la pubblica incolumità si era reso necessario l’abbattimento.

La Famiglia Silletta Lorenzo e l’agronomo Gregorio Elia si sono interessate di tutta l’attività in questione, mentre il taglio degli alberi è stato effettuato dall’azienda boschiva Multiservice legno di Daniele Caruso. Il lavoro di taglio e posizionamento è stato coordinato dal direttore di Fenimprese San Giovanni in Fiore, il geometra Salvatore Audia.

È importante ringraziare la Polizia municipale di San Giovanni in Fiore e la Polizia provinciale di Cosenza per aver coordinato la sicurezza stradale, ma anche tutte le aziende che hanno partecipato con uomini e mezzi per il viaggio del grande albero di Natale verso Crotone: Autotrasporti Morelli srl, per le Gru Mobili Graziani Francesco, le piattaforme di lavoro Omisud e Salvaguardia Ambientale. E ancora la scorta tecnica della Provincia di Crotone, la Polizia municipale di Crotone ed LSC Scorte tecniche.

Grazie anche a Massimo Sorrentino e per l’impianto luci a Luigi Battaglia, per il materiale tecnico alla Cisaf e a Pinocchio di Michele Gerace, per le foto a Krotografia, mentre per le riprese a Video Calabria e per la cartellonistica a stampe Marino ed R&G srl. Infine grazie a Tecnosystem srl per il prezioso contributo nell’allestimento.

Gianni Vrenna, Luca Mancuso ed Andrea Esposito, già all’opera per nuovi progetti al servizio della città e del territorio, colgono l’occasione per augurare buone feste a tutta la comunità!