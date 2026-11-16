Una nuova tecnologia per la chirurgia protesica del ginocchio entra nelle sale operatorie del Marrelli Hospital di Crotone. La struttura sanitaria ha annunciato l’introduzione di VELYS™ Robotic-Assisted Solution, un sistema robotico sviluppato da Johnson & Johnson MedTech, attraverso DePuy Synthes, progettato per assistere i chirurghi negli interventi di sostituzione protesica dell’articolazione.

L’acquisizione rientra nel percorso di potenziamento tecnologico avviato dal polo sanitario crotonese, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di trattamento offerte ai pazienti e favorire l’accesso a prestazioni specialistiche direttamente sul territorio calabrese.

Il sistema VELYS™ consente al chirurgo di acquisire e analizzare in tempo reale informazioni sull’anatomia e sul movimento del ginocchio, attraverso una telecamera a infrarossi ad alta velocità e sensori ottici avanzati.

I dati raccolti durante l’intervento permettono di personalizzare la pianificazione chirurgica, supportando lo specialista nel posizionamento della protesi e nella valutazione dell’allineamento articolare e del bilanciamento dei legamenti.

La piattaforma non sostituisce il chirurgo, che mantiene il controllo delle decisioni e delle procedure operatorie, ma mette a disposizione strumenti tecnologici per assisterlo nelle diverse fasi dell’intervento.

Secondo quanto comunicato dalla struttura, l’impiego del sistema può contribuire a rendere più preciso e personalizzato il trattamento, con potenziali benefici in termini di preservazione dei tessuti molli, gestione del dolore post-operatorio e recupero funzionale.

L’introduzione della chirurgia robotica si inserisce inoltre nell’obiettivo dichiarato dal Marrelli Hospital di offrire ai cittadini calabresi prestazioni specialistiche sul territorio, contribuendo a ridurre la necessità di rivolgersi a strutture sanitarie di altre regioni.

L’investimento si aggiunge alle innovazioni diagnostiche e terapeutiche che, secondo quanto riferito dal gruppo, sono state introdotte negli ultimi mesi.

A sottolineare il significato dell’acquisizione è Antonella Stasi, presidente del Gruppo Marrelli, che evidenzia il ruolo dell’innovazione tecnologica nel miglioramento dell’assistenza sanitaria.

«Dietro ogni innovazione tecnologica che introduciamo al Marrelli Hospital c’è sempre un obiettivo primario: migliorare la qualità della vita delle persone», afferma Stasi.

«L’arrivo del sistema robotico VELYS™ ci permette di offrire a chi soffre di patologie al ginocchio soluzioni chirurgiche su misura, meno invasive e con tempi di ripresa decisamente più rapidi. Continuiamo a investire con determinazione per mettere il paziente al centro, garantendo a Crotone e all’intera regione prestazioni che guardano al futuro».

La presidente ribadisce infine l’intenzione di proseguire nel potenziamento delle dotazioni tecnologiche della struttura, con l’obiettivo di rendere disponibili sul territorio trattamenti specialistici sempre più avanzati.

L’introduzione di VELYS™ rappresenta così un ulteriore investimento del Marrelli Hospital nell’ambito della chirurgia ortopedica, con particolare attenzione alla personalizzazione degli interventi di protesi del ginocchio.