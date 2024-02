L’umanità naufragata: alle 4:00 di mattina del 26 febbraio saremo sulla spiaggia di Steccato di Cutro

Un anno, il prossimo 26 febbraio sarà passato un anno esatto dal naufragio, dalla strage di Steccato di Cutro. Un anno nel quale ogni giorno la nostra mente, i nostri occhi, sono tornati su quella spiaggia, in quel palazzetto dello sport (PalaMilone) colmo di bare. Ogni giorno nelle nostre orecchie hanno riecheggiato le grida di dolore di mamme, sorelle, padri e fratelli che con le unghie avrebbero voluto strappare i coperchi delle bare per riabbracciare un’ultima volta i propri cari. Alle 94 vittime accertate, di cui 35 bambini e adolescenti, vanno aggiunti un numero imprecisato di dispersi e anche tra loro tanti bambini. Bambini seppelliti addirittura senza poter avere il nome e il cognome sulla bara, ma soltanto una sigla. A Cutro è naufragata l’umanità. Non quella di Vincenzo Luciano, non quella di chi a mani nude e rischiando la propria vita ha cercato in qualche modo di salvarne almeno un’altra di vita.

Siamo sicuri che, come accaduto la notte del 26 agosto e in precedenza, insieme a noi ci saranno tanti colleghi giornalisti crotonesi, tante persone che saranno con noi su quella spiaggia perché il grido di dolore del cuore non si ferma.

Noi non siamo e non saremo mai giudici, ma ci uniamo al grido dei tanti crotonesi che hanno accolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fuori dal PalaMilone: Giustizia, Giustizia. Cutro, come Crotone e la Calabria, non è un decreto disumano, insulso e demagogico; Cutro, come Crotone e la Calabria, è stata ed è accoglienza, solidarietà, umanità. Quel decreto doveva avere il nome di chi lo ha pensato e progettato: Piantedosi-Meloni, perché bisogna assumersi delle responsabilità quando si governa un Paese nobile come l’Italia, non è una comparsa al Bagaglino. Noi il 26 mattina, alle ore 4:00, ci ritroveremo sulla spiaggia di Steccato di Cutro dove è naufragato il caicco “Summer Love” e con esso l’umanità di chi grida all’invasione e non aiuta, non soccorre, non supporta.

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia partecipare e dare un segno tangibile che questa umanità, quella di chi accoglie e soccorre è l’umanità vera.

Bruno Palermo fondatore di CrotoneNews

Vincenzo Montalcini Direttore di CrotoneNews

Francesco Pupa attore e regista