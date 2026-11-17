A Crotone un appuntamento dedicato alla memoria delle vittime di femminicidio e al dolore dei familiari che convivono con la loro perdita. Venerdì 20 novembre 2026, alle ore 18:30, lo Showroom Gerardo Sacco, in via Silvio Paternostro, ospiterà “Voci che restano”, un reading che attraverso testimonianze reali intende offrire uno spazio di ascolto e riflessione sulle conseguenze della violenza di genere.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rivolgere l’attenzione non soltanto alle donne uccise, ma anche alle persone che ne custodiscono la memoria. Genitori, figli, fratelli, sorelle e altri familiari, le cui vite vengono profondamente segnate da una perdita che lascia interrogativi, ricordi e un dolore destinato a protrarsi nel tempo.

Il reading sarà costruito attraverso estratti di interviste rilasciate dai familiari delle vittime di femminicidio. Le loro parole diventeranno il filo conduttore di una narrazione pensata per restituire spazio a esperienze che spesso rimangono sullo sfondo del racconto pubblico.

L’obiettivo è sensibilizzare la comunità sulle conseguenze della violenza contro le donne, mettendo in evidenza come un femminicidio produca effetti profondi anche sulle famiglie e sulle persone vicine alle vittime.

Ad accompagnare le testimonianze sarà la musica dal vivo del maestro Simone De Vivo al pianoforte e della maestra Giovanna Gerace al clarinetto soprano. Le esecuzioni musicali si alterneranno alle letture, dando vita a un dialogo tra parole e musica.

“Voci che restano” si propone così come un momento di partecipazione e consapevolezza collettiva, nel quale il ricordo delle vittime si intreccia con l’ascolto di chi continua ad affrontare le conseguenze della loro scomparsa.

L’appuntamento è promosso da FIDAPA BPW Italy – Distretto Sud Ovest, Sezione di Crotone, in collaborazione con Kroton Sport&Social – Collettivo Culturale MutaMenti e con il sostegno dello Showroom Gerardo Sacco, che metterà a disposizione i propri spazi per l’iniziativa.

L’incontro si terrà venerdì 20 novembre alle ore 18:30, presso lo Showroom Gerardo Sacco di via Silvio Paternostro a Crotone.