Le congratulazioni del SIULP all’avvocato Giuseppe Trocino, neo presidente dell’Ordine

Giungano le congratulazioni di tutta la Struttura Provinciale del S.I.U.L.P. di Crotone (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) all’Avvocato Giuseppe TROCINO per l’incarico ricevuto di Presidente del consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Crotone. Amico indiscusso, persona e professionista di grande serietà che nel tempo ha dimostrato sempre grande rispetto per le Istituzioni e per le problematiche di cui è stato investito.

Non a caso, in tempi non sospetti, il SIULP Crotonese lo ha scelto come legale di riferimento per le dinamiche che interessano gli appartenenti a questo sindacato e non solo.

La lealtà e la trasparenza con cui ha sostenuto con forza le sue ragioni nelle arringhe (una tra tutte, l’argomento della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro all’interno della Questura di Crotone) ed anche gli argomenti trattati fuori della stesse, lo hanno portato sempre a risultati lusinghieri, come questo, – continua Giammarino – un Presidente sano, oltre che attento, sono ingredienti giusti per garantire le sfide a cui sarà chiamato a fronteggiare, all’interno della compagine dell’ordine degli avvocati e fuori al servizio con la parte sociale.

Pertanto, a TROCINO, così come all’intero esecutivo nominato, rinnoviamo gli auguri di buon lavoro, con la consapevolezza questa sigla sarà sempre al Suo fianco come lui lo è stato sempre alle problematiche della categoria.