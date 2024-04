Lavori strada per Papanice, Pedace: “Rimangono alcuni problemi per la sicurezza”

Il consigliere comunale Enrico Pedace ha scritto al Prefetto di Crotone, al presidente della Provincia e ad alcuni colleghi consiglieri per segnalare quanto segue:

“I lavori che stanno interessando il tratto stradale della SP 52 hanno certamente portando un grande miglioramento all’utenza che giornalmente vi transita. Restano, intanto, ferme alcune problematiche che la interessano e che riguardano quell’aspetto che tocca il capitolo sicurezza, uno di questi e l’illuminazione, in quanto tutto il tratto stradale fino all’ingresso del quartiere risulta al buio, mentre l’imbocco della stessa SP 52, direzione quartiere Papanice, è interessata da una griglia che necessità di un intervento urgente in quanto non più stabile e ormai deforme dalle continue sollecitazione dei mezzi leggeri e pesanti che quotidianamente l’attraversano, inoltre, ultimo ma non per importanza, alcuni tratti non interessati da lavori, risultano non più a livello stradale, nello specifico la linea del passaggio del metano.

I problemi di cui sopra si fanno rilevare per consentire a quanti in indirizzo di programmare gli interventi opportuni per migliore l’aspetto della sicurezza stradale.

Si ribadisce inoltre, quanto già segnalato con altra missiva, del cedimento del manto stradale che interessa sempre la SP 52 dal Km 06 al Km 09, che potrebbe andare a inficiare la sicurezza delle abitazioni che si trovano a monte.

A parere dello scrivente, quanto segnalato sopra, rivestono interventi urgenti e necessari per mettere ancor di più in sicurezza gli utenti che giornalmente utilizzano la strada.

Certo di un intervento che arrivi a risolvere le problematiche esposte si porgono distinti saluti.

• Si allega raccolta spontanee firme cittadini”

Enrico Pedace – Consigliere Comunale