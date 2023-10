Lavori a Capocolonna, sabato mattina un sit-in di protesta

Ancora trivelle, ancora sfruttamento del territorio a Crotone, questa volta addirittura sul promontorio lacinio, in una delle aree che abbiamo il dovere di tutelare e preservare con la massima attenzione e tutto l’impegno possibile.

Non riteniamo accettabile la costruzione di un ulteriore impianto di trivellazione in un’area già martoriata dal punto di vista paesaggistico e naturalistico come quella crotonese e per questo, per la mattina di sabato 14 ottobre, alle ore 10.00, le associazioni Arci Crotone aps, Associazione socioculturale Paideia e Italia Nostra sez. Crotone, hanno indetto un sit in di protesta sul promontorio lacinio.

Facciamo appello alle coscienze ed invitiamo tutti i cittadini, le associazioni, le scuole, le organizzazioni della società civile e quanti hanno davvero a cuore le sorti della nostra terra e delle nostre comunità a partecipare al sit in di protesta per far sentire forte la nostra voce ed esprimere tutta la nostra contrarietà a questo ennesimo progetto di sfruttamento.

Arci Crotone Aps , Associazione socioculturale Paideia, Italia Nostra Crotone