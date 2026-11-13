L’arte come viaggio e ricerca: a Crotone arriva la mostra collettiva “Percorsi”

Tre artisti, tre differenti linguaggi espressivi e un unico spazio di confronto. Dal 28 novembre all’8 dicembre 2026, la Galleria d’Arte IL CUBO di Crotone ospiterà “Percorsi”, mostra collettiva dedicata alle opere di Enzo Fabbiano, Teresa Riganello e Valentina Siniscalchi.

L’esposizione, promossa e curata dall’Associazione Culturale Sfrat-Art in collaborazione con la galleria, sarà inaugurata sabato 28 novembre alle ore 18:30, negli spazi di via Firenze 33. Al centro dell’iniziativa c’è l’incontro tra tre esperienze artistiche autonome, accomunate dalla volontà di esplorare, attraverso la pittura, differenti modalità di interpretazione della realtà. Colore, materia, segno e forma diventano gli elementi attraverso cui ciascun artista sviluppa la propria ricerca, dando vita a un dialogo tra sensibilità, visioni e scelte stilistiche diverse.

Il titolo “Percorsi” richiama proprio l’idea dell’arte come viaggio personale e processo in continua evoluzione. Ogni opera rappresenta una tappa di un itinerario creativo costruito attraverso esperienze, sperimentazioni e nuove possibilità espressive. «La strada che scegli di percorrere dice molto, parla per te», si legge nel testo critico che accompagna l’esposizione, sintetizzando il legame tra ricerca artistica e identità personale. La mostra invita il pubblico a osservare le peculiarità dei lavori di Fabbiano, Riganello e Siniscalchi, individuando nelle differenze un’occasione di confronto e nelle affinità un punto d’incontro.

L’obiettivo dell’iniziativa è anche quello di favorire l’avvicinamento all’arte contemporanea e promuovere la partecipazione culturale, valorizzando il rapporto tra artisti, territorio e comunità. “Percorsi” sarà visitabile fino a martedì 8 dicembre presso la Galleria d’Arte IL CUBO, in via Firenze 33 a Crotone. L’inaugurazione è in programma sabato 28 novembre alle ore 18:30.