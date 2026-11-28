Il contrasto alla violenza di genere passa attraverso l’educazione, il superamento degli stereotipi e la costruzione di una società in cui le donne possano esprimere liberamente le proprie capacità. Su questi temi si è sviluppato il convegno “La legge difende, il talento costruisce il futuro”, promosso dall’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri di Crotone nell’ambito della Settimana contro la violenza sulle donne.

Ad aprire l’incontro è stata la dirigente scolastica Concetta Masi, che ha richiamato il ruolo della scuola nel promuovere quel cambiamento culturale necessario a prevenire ogni forma di violenza e discriminazione.

«Fondamentale educare al rispetto e costruire una società in cui ogni donna possa esprimere liberamente il proprio talento, senza ostacoli e pregiudizi», ha sottolineato la dirigente.

Il sindaco Vincenzo Voce ha evidenziato il valore delle testimonianze delle professioniste intervenute, richiamando l’importanza dello studio, dell’impegno e della determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi. L’assessora all’Istruzione Dalila Venneri ha invece posto l’accento sulla necessità di riconoscere le diverse manifestazioni della violenza, che non si limitano alla dimensione fisica.

Uno dei momenti centrali della mattinata è stato il confronto tra gli studenti ed Erica Mesoraca, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. La magistrata ha illustrato le funzioni della giustizia minorile, approfondendo il tema delle diverse forme di violenza e il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Nel corso dell’intervento sono state ricordate anche le vicende di Giulia Cecchettin e Maria Chindamo.

Il tema della libertà e dell’autodeterminazione è stato affrontato attraverso la testimonianza dell’ingegnera Lidia Alessia Gentile, Head of Global Digital Execution di Baker Hughes, inserita tra i Top Ten Young Manager 2026.

Ripercorrendo la propria esperienza professionale, Gentile ha raccontato agli studenti le difficoltà incontrate nell’affermarsi in contesti lavorativi storicamente caratterizzati da una prevalente presenza maschile, offrendo uno spunto di riflessione sulle pari opportunità e sugli ostacoli culturali che ancora possono condizionare i percorsi di carriera delle donne.

All’iniziativa ha preso parte anche il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Crotone, capitano Marco Mastrovito.

Ad accompagnare gli interventi sono state le esibizioni musicali dei docenti Marzia Ruggeri alla voce, Rosa Franco al flauto, Luca Campana al pianoforte e Arcangelo Franco alle percussioni.

Protagonisti della mattinata anche gli studenti della classe 3ª A della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle classi quinte della primaria Albani, che hanno contribuito all’iniziativa attraverso momenti coreografici e canori.

Attraverso il dialogo con le istituzioni, le testimonianze professionali e il coinvolgimento diretto degli studenti, l’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri ha proposto una riflessione sulla prevenzione della violenza di genere che guarda anche alla libertà di scelta, alla valorizzazione del talento e alla necessità di garantire pari opportunità alle nuove generazioni.