Isola Capo Rizzuto: conclusi i lavori di manutenzione sulla SP-45 e SP-46

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione della SP-45 e SP-46 per una spesa complessiva pari ad euro 382.433,00. La Provincia di Crotone, in collaborazione con il Comune di Isola di Capo Rizzuto, ha inteso contribuire – ognuno per le proprie competenze – alla realizzazione di una importante opera idraulica di regimentazione delle acque piovane al fine di potenziare il sistema di raccolta, sia a monte che a valle, della SP-46 ‘Capo Rizzuto’ in corrispondenza del Km 6.

Nello specifico le lavorazioni previste in progetto hanno riguardato la messa in opera di pozzetti prefabbricati, con una tubazione per condotta di scarico in polietilene, il rifacimento dell’intero tratto stradale notevolmente deteriorato e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

A tal proposito l’amministrazione provinciale guidata dal Presidente Sergio Ferrari ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto, all’inizio di una stagione estiva che vede già i primi turisti popolare le coste del crotonese. “La realizzazione di questi lavori – ha dichiarato il Presidente Ferrari – è il frutto della sinergia tra Comuni e la Provincia di Crotone e permetterà non solo di migliorare la qualità della vita dei cittadini ma di rendere facilmente percorribili le aree turistiche e le aree interne attraverso una più semplice viabilità nei tratti che portano alle spiagge”. A seguire con attenzione i lavori delle SP-45 e SP-46 sono stati i Consiglieri Provinciali Raffaele Gareri, con delega al Turismo e Antonio Ceraso, con delega alla Progettazione e Pianificazione stradale. “L’obiettivo dei lavori di ripristino delle strade è la creazione di un sistema di trasporto che vada nella direzione della mobilità sostenibile – ha spiegato Gareri – e continueremo questo lavoro virtuoso per dare ancor più lustro ai territori della Provincia a vocazione turistica”. Il Consigliere Ceraso si è detto soddisfatto del risultato raggiunto e, precisa: “continueremo a lavorare per portare a termine altri lavori sulle strade di tutta la Provincia di Crotone, come indirizzo del Presidente Ferrari. Si cercherà di intervenire sulle strade meno sicure e che necessitano di manutenzione, perché da troppi anni abbandonate, per agevolare negli spostamenti i residenti ma anche i turisti”.