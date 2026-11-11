«Io gioco per Dodò», la scuola di Crotone riflette sui diritti dell’infanzia

Il gioco come diritto fondamentale di ogni bambino, ma anche come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Sarà questo il tema del convegno “Il diritto al gioco – Io gioco per Dodò”, in programma giovedì 19 novembre, alle ore 10, nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri di Crotone.

L’iniziativa, organizzata dall’istituto scolastico in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Crotone – Ufficio Educazione Fisica, si svolgerà nell’ambito delle attività dedicate alla Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre il 20 novembre.

L’obiettivo è promuovere una riflessione sul valore educativo e sociale del gioco, riconosciuto come diritto di tutti i bambini e le bambine e considerato un elemento essenziale per lo sviluppo della persona.

L’incontro sarà moderato da Raffaele Barbuto, referente provinciale di Educazione Fisica di Crotone, mentre ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della dirigente scolastica dell’IC Papanice Alfieri, Concetta Masi.

Seguiranno gli interventi di Anna Iannone, dirigente scolastica dell’IC Alcmeone; Santino Mariano, coordinatore regionale di Educazione Fisica; Dalida Venneri, assessore comunale alla Cultura e alla Pubblica Istruzione; Michele Affidato, ambasciatore nazionale UNICEF; Lucia Frontera, presidente del Comitato UNICEF di Crotone; Vincenzo Montalcini, giornalista, e Bruno Palermo, giornalista e scrittore, autore del libro “Al posto sbagliato”.

Il titolo scelto per l’iniziativa richiama la memoria di Dodò, legando il diritto al gioco ai temi della legalità, della tutela dell’infanzia e dell’impegno civile.

Attraverso questo messaggio, gli organizzatori intendono sottolineare il ruolo della scuola nella costruzione di ambienti educativi accoglienti, nei quali ogni bambino possa sentirsi protetto, partecipare alle attività e sviluppare liberamente le proprie capacità.

Il convegno rientra in un progetto più ampio promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, attraverso il Coordinamento Regionale di Educazione Fisica, in collaborazione con UNICEF.

Il programma prevede incontri dedicati al tema “Il diritto al gioco – Io gioco per Dodò” in diversi istituti scolastici calabresi, con appuntamenti il 20 novembre nelle scuole primarie coinvolte e iniziative di sensibilizzazione organizzate dal 16 al 26 novembre.

La giornata di Crotone offrirà dunque un’occasione di confronto tra scuola, istituzioni e rappresentanti del mondo associativo e dell’informazione, per ribadire il valore del gioco non soltanto come momento ricreativo, ma come esperienza attraverso cui i più piccoli imparano a conoscere gli altri, condividere regole, esprimersi e costruire relazioni.