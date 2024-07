Intitolazione del Settore B a Dodò Gabriele: protocollata la richiesta

E’ stata inviata questa mattina la richiesta di intitolazione del Settore B a Domenico Dodò Gabriele. Iniziativa promossa dal direttore e dal fondatore di CrotoneNews, Vincenzo Montalcini e Bruno Palermo, insieme al Coordinamento provinciale di Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie e Libera Nazionale.

Iniziativa supportata anche da moltissime associazioni del territorio. Questa la richiesta protocollata al Comune di Crotone:

“Al Sindaco di Crotone Vincenzo Voce

Alla Giunta Comunale di Crotone

Alla Commissione Toponomastica

Oggetto: Intitolazione della struttura Sportiva “Settore B” a Domenico Gabriele, vittima innocente di mafia

I sottoscritti Vincenzo Montalcini e Bruno Palermo, rispettivamente direttore responsabile e fondatore del giornale online CrotoneNews, registrazione n. 1 presso il Tribunale di Crotone del 16/07/2015, insieme al Coordinamento provinciale di “Libera”, con il supporto di “Libera Associazione Nomi e Numeri Contro le Mafie” nazionale, hanno proposto sul giornale online sopra citato l’intitolazione della struttura sportiva denominata “Settore B”, di proprietà del Comune di Crotone, di recente ristrutturata grazie a un finanziamento di circa 1,8 milioni di euro provenienti dai fondi Pon Legalità, a Domenico Dodò Gabriele, il bambino vittima innocente di mafia, ferito a morte la sera del 25 giugno del 2009 in un campetto nella periferia di Crotone.

Il Settore B, grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale, è diventata una vera e propria struttura modello, luogo di sport, ma anche di integrazione di valori autentici. È anche il luogo che ospita centinaia di studenti come Domenico Gabriele, che purtroppo non ha potuto continuare a vivere la sua vita di bambino, ragazzo, uomo, per colpa delle mafie.

Ma il ricordo di Dodò è vivo, grazie soprattutto all’impegno dei genitori Giovanni e Francesca, che da quel maledetto giorno hanno dedicato la loro vita all’impegno contro le mafie, costituendo un’associazione e incontrando migliaia di studenti e ragazzi in tutta Italia e non solo.

Sono diverse le città italiane che hanno intitolato una struttura sportiva o un luogo simbolo a Domenico Gabriele, manca ancora Crotone.

Pensiamo che il Settore B, luogo di confronto, di corse a perdifiato, di emozioni e soprattutto di gioia, ubicato proprio nel cuore della città, sia il luogo ideale per ricordarlo.

Dodò “non era al posto sbagliato”, al posto sbagliato c’erano i killer senza scrupoli che non hanno esitato a sparare all’impazzata pur di perseguire il loro scopo. Domenico, Dodò, voleva solo giocare. Così come in tanti faranno su quella struttura.

La proposta ha quindi trovato condivisione ed è presentata formalmente da moltissimi cittadini e da diverse realtà che operano da anni nel nostro territorio e che di seguito riproponiamo:

Libera Contro le Mafie

CrotoneNews

LND Crotone

Sezione Aia di Crotone

LegaCoop

Arci Gli Spalatori di Nuvole Aps

Kroton Community

Associazione A. Mashlow

Tgcal24

Wesud

Il Crotonese

Radio Studio 97 la voce di Crotone e provincia

RTI Calabria

Associazione Culturale Krotografia

Centro Sportivo Hermes Crotone

Rari Nantes L. Auditore Crotone

Libreria Cerrelli

Movimento Giovani per Save The Children – Gruppo cittadino e di Crotone

Officina Kids

Associazione Sabir

ANPI Intercomunale di Ardore

On the road Camper della Speranza

Associazione DiSegno sociale

Associazione LeCentoCittà

Anotherbeachproject

Consorzio Jobel

Pipareddru’s Journal

ICR Tv Web, l’Informazione di Isola Capo Rizzuto

Associazione Culturale Multitracce

Confcommercio Calabria Centrale Crotone

Unitalsi Sottosezione Di Crotone

A P S – Associazione Vivere Sorridendo

Istituto Comprensivo Carolei/Dipignano

Asd Kroton sport e Social

IoResto

Avis Calabria

Agorà Kroton Onlus

Baobab Cooperativa Sociale

Legambiente Crotone

Prociv Arci ICR

Consiglio Pari Opportunità Ordine Avvocati Crotone

Anteas San Paolo

Chiediamo, quindi, l’intitolazione della struttura sportiva Settore B a Domenico Gabriele

Certi della vostra attenzione l’occasione è lieta per porgere distinti saluti”.