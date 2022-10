Interventi al mercatino di via Manna, resterà chiuso dal 17 ottobre

Dopo aver proceduto ad una prima azione di riqualificazione del mercato di via Giacomo Manna, come concordato con gli operatori commerciali, è stata disposta con ordinanza sindacale la chiusura temporanea della struttura per consentire lo svolgimento di lavori straordinari di ristrutturazione del popolare mercato.

La temporanea chiusura è stata stabilita in dieci giorni a far data dal prossimo 17 ottobre.

Lavori che sono finalizzati a restituire agli operatori e all’utenza un’area mercatale funzionale e decorosa.

(Foto archivio)