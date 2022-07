Iniziati i lavori sulla sp48 nel Comune di Isola Capo Rizzuto

Nella mattinata di lunedì 11 luglio sono iniziati i lavori per il ripristino del pavimento stradale nei punti maggiormente dissestati e la pulitura delle cunette e banchine laterali della Strada provinciale 48 in località “Ovile Marina”.

Un intervento per un importo di circa 90 mila euro disposto in “somma urgenza” e che dovrebbe essere completato in poche settimane, indispensabile per consentire il transito in sicurezza, soprattutto in un’area interessata nel periodo estivo da un esponenziale aumento degli utenti.

Si tratta infatti della strada che collega Isola Capo Rizzuto alla zona costiera dove sono presenti numerosi villaggi turistici.

“Dobbiamo – hanno sottolineato il Presidente Ferrari ed il consigliere provinciale Raffaele Gareri – consentire agli operatori turistici, ma anche ai residenti e a chi arriva nella nostra provincia di percorrere le strade in sicurezza. I ritardi accumulati sono notevoli, si deve uscire dalla gestione emergenziale, occorre invertire la rotta!

Dobbiamo con il supporto e la collaborazione degli uffici tecnici dell’Ente intermedio e delle amministrazioni locali pianificare, programmare e reperire finanziamenti che consentano lavori strutturali, coordinati e finalizzati alla costruzione di una rete infrastrutturale dignitosa e moderna.”