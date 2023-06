Incontro tra i rappresentanti del Comitato centro Storico e l’assessore Parise

Si è svolto nella giornata di ieri, 29 giungo, presso il Comune di Crotone, un importante incontro tra il Comitato Centro Storico Crotone e l’assessore comunale Rossella Parise, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, in ragione anche della sua delega in Valorizzazione del Centro Storico.

Un proficuo confronto in cui, attraverso il suo portavoce, Davide Monte, il neonato Comitato costituito da cittadini residenti e dimoranti nel centro storico cittadino, ha rappresentato alcune urgenti istanze in ordine alla tutela delle normali condizioni di vivibilità e di preservazione di un’area urbana molto importante per il sistema economico, oltre che artistico e culturale, di Crotone.

All’attenzione dell’Assessore Parise – che invero ha prontamente accolto la richiesta di incontro rivoltale dal Comitato – sono state problematiche e proposte, provenienti direttamente da chi il Centro Storico lo vive giorno per giorno.

Nello specifico si è parlato dei rifiuti abusivi sistematicamente abbandonati in alcune aree, tra cui Vico Orfanotrofio, Vico Pizzicagnoli, Vico Giovanni Battista de Nola Molise e Largo Immacolata, luoghi in cui è stato richiesta dal Comitato l’installazione di telecamere di videosorveglianza in aggiunta a quelle già esistenti, ma comunque da ripristinare, in quanto oggi non in funzione.

È stata segnalata la possibile presenza di forme di micro-criminalità giovanile, organizzate in baby gang presumibilmente operanti tra Piazza San Pietro e Via Lucifero.

In merito alla sicurezza e all’incolumità di chi abita nel centro storico, è stata proposto all’Amministrazione di attivare un presidio di ordine pubblico e sicurezza nel Centro Storico, che sia in grado di fornire maggiore efficacia alla complessiva azione di controllo del territorio e di penetrazione info-investigativa, con conseguenti positive ricadute sulla prevenzione e contrasto alle attività criminali, specialmente di carattere organizzato e, più in generale, sulla tutela dell’ordine e sicurezza pubblica.

In sintonia con le azioni già intraprese a livello ministeriale e in linea con la linea politica dell’amministrazione Voce, il Comitato ha sottolineato la necessità di istituzione di vincolo paesaggistico per tutto il centro storico, al fine di una reale tutela architettonica e storica di tutto il suo patrimonio. L’Assessore Parise, in merito, ha ribadito che si tratta di un iter già avviato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, sottolineando l’intenzione di andare verso la stessa direzione.

Importanti i riscontri avuti dal Comitato in riferimento a Piazza Duomo, in cui – garantisce il Comune – si sta studiando una più articolata regolamentazione della sosta temporanea. Gli stalli che in questo momento sono all’Interno della piazza e che la rendono di fatto un parcheggio saranno posizionati prima delle transenne poste a delimitazione dell’area. Quest’ultime potranno poi essere sostituite da arredo urbano, sorvegliando l’accesso alla piazza mediante apposito varco ZTL, con controllo a distanza. In attuazione di tali misure, sarà comunque tutelata la possibilità di parcheggio per i residenti.

Positivamente è stata valutata anche la proposta di utilizzo degli idranti e delle manichette per poter provvedere in modo autonomo, nel rispetto di tutta la normativa in materia, alla pulizia delle strade e dei vicoli da parte dei residenti.

Infine è stata richiesta l’istituzione di un passo carrabile con dissuasori mobili dinanzi all’ingresso del Castello di Carlo V, punto che spesso viene utilizzato impropriamente come parcheggio.

Al termine dell’incontro il portavoce Davide Monte si è detto soddisfatto per le importanti rassicurazioni ricevute dall’Assessore Parise e per il positivo e fattivo clima di ascolto che l’Amministrazione ha ampiamente dimostrato di aver messo in campo nei confronti dei reali problemi degli abitanti del Centro Storico, ma non solo.