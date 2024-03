In moto per scoprire le bellezze del territorio

In moto per conoscere e promuovere la nostre bellezze: domenica 10 marzo sono iniziati i giri in moto per conoscere e promuovere le bellezze del territorio calabro. Partenza di più gruppi di bikers targati Kr verso Badolato centro storico, anche con una giornata ventilata il viaggio continua verso serra San Bruno percorrendo delle strade sterrate interne per godere la natura, visita ai monumenti, come Parco Naturale Regionale delle Serre, La Certosa, il Santuario regionale di Santa Maria nel Bosco, per poi sostare in mezzo ai boschi in area picnic e gustare i prodotti tipici della nostra regione.

Al lungo serpentone di moto partiti dalla varie località della provincia di Crotone di sono poi aggiunti motociclisti di Catanzaro e Cosenza.

Nel pomeriggio direzione Soverato, dove come da rito si è fatta la classica foto di gruppo sul lungomare, giornata sicuramente da incorniciare, quasi dodici ore su due ruote per godere dello scenario montano e marino della nostra Calabria.

Soddisfatti gli organizzatori, che ringraziano tutti i partecipanti dando appuntamento ai prossimi moto giri.