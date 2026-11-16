La salute mentale, l’importanza della riabilitazione precoce e la collaborazione tra sanità, istituzioni, associazioni e mondo dello sport. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro de “Il Tour del Cuore”, ospitato questa mattina, lunedì 16 novembre, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Crotone.

L’iniziativa, inserita nelle attività promosse dal Rotary Distretto 2102 Calabria, ha riunito rappresentanti del mondo medico, istituzionale e associativo per un confronto sui percorsi di cura e recupero delle persone che affrontano condizioni neurologiche complesse, traumi e compromissioni delle funzioni cognitive e motorie.

“La salute mentale: risveglio e riabilitazione precoce per facilitare il recupero dell’attività di coscienza e delle funzioni cognitive e motorie” è stato il tema dell’appuntamento, durante il quale è stata sottolineata l’importanza di interventi tempestivi e di un’assistenza continuativa, costruita sulle esigenze dei pazienti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di integrare la riabilitazione nei percorsi terapeutici, attraverso il coinvolgimento di diverse figure professionali, il sostegno alle famiglie e l’impiego delle competenze e delle tecnologie disponibili.

A introdurre e moderare i lavori è stata Giuseppina Malara, delegata distrettuale del Rotary Distretto 2102 Calabria.

I saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Crotone Vincenzo Voce, al governatore del Rotary Distretto 2102 Calabria Dino De Marco, al presidente del Rotary Club Crotone Luciano Foresta e ad Antonella Nocita, delegata della The Rotary Foundation.

La sessione di approfondimento ha visto gli interventi di Antonio Caputo, vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Medici Calcio; Livio Lozzi, presidente dell’Associazione Nazionale Italiana Calcio Attori; Lorenzo Marrelli, amministratore di Marrelli Health S.r.l.; Giovanni Pugliese, amministratore unico dell’Istituto “Ezio Pugliese” di Sant’Anna di Crotone; Dionisio Gallo, direttore sanitario dello stesso istituto; e Pietro Nucera, psichiatra e direttore dell’UOC Centro Salute Mentale di Forlì e Cesena.

Nel corso dell’incontro è emersa l’importanza di affrontare il tema della salute attraverso un approccio multidisciplinare, capace di considerare non soltanto gli aspetti clinici e neurologici, ma anche quelli psicologici, relazionali e sociali.

Un ruolo significativo è stato riconosciuto anche allo sport, inteso come strumento di inclusione, socializzazione e sostegno al benessere della persona, in grado di affiancare i percorsi di recupero e favorire la partecipazione alla vita sociale.

L’iniziativa ha visto la collaborazione della Regione Calabria, del Comune di Crotone, di ANQUAP, dell’Università della Calabria e di diverse realtà istituzionali e associative, tra cui l’Associazione Nazionale Italiana Calcio Attori 1971, la National Police Defense Foundation Crotone e l’Associazione Nazionale Italiana Medici Calcio.

Il prossimo appuntamento del Tour del Cuore è in programma mercoledì 2 dicembre, alle ore 9, allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, dove si disputerà un triangolare di calcio a scopo benefico.

A scendere in campo saranno la Nazionale Italiana Attori, la Nazionale Italiana Medici Calcio e una selezione della National Police Defense Foundation (NPDF).

L’organizzazione tecnica e comunicativa dell’evento sportivo è curata da Federico Biancospino, CEO di FB Trading Innovation.

L’incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza a sostegno di “End Polio Now”, la campagna internazionale del Rotary per l’eradicazione della poliomielite nel mondo.

Un appuntamento che unirà sport e solidarietà, dando seguito al percorso di sensibilizzazione avviato con l’incontro dedicato alla salute mentale e alla riabilitazione.