Una nuova pagina nella storia del Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza di Crotone, scritta sulle note di Giuseppe Verdi. Nella serata di venerdì 27 novembre, il palcoscenico cittadino ha ospitato per la prima volta una produzione di opera lirica, scegliendo per il suo debutto uno dei titoli più rappresentativi del melodramma italiano: “La Traviata”.

Un appuntamento accolto calorosamente dal pubblico, che ha accompagnato con applausi a scena aperta i momenti più intensi della rappresentazione, lasciandosi coinvolgere dalla musica verdiana e dalla struggente vicenda di Violetta Valéry.

Protagonisti della serata gli interpreti, chiamati a restituire attraverso la voce e la presenza scenica la complessità emotiva dei personaggi dell’opera. Nel ruolo di Violetta il soprano Jessica Nuccio, affiancata da Brayan Avila Martinez nei panni di Alfredo e da Antonino Giacobbe in quelli di Giorgio Germont. Le loro interpretazioni hanno raccolto il consenso del pubblico, contribuendo a dare intensità alla dimensione sentimentale e drammatica del capolavoro verdiano.

Ad accompagnare le voci, l’Orchestra “Orfeo Stillo”, diretta dal maestro Colin Attard, e il Coro “Francesco Cilea”, sotto la direzione del maestro Bruno Tirotta.

La regia di Luigi Travaglio ha guidato un allestimento nel quale scenografie, costumi, luci e coreografie hanno concorso alla costruzione del racconto teatrale, valorizzando le diverse componenti artistiche del melodramma.

A rendere particolarmente significativo il debutto è stata anche la dimensione produttiva dello spettacolo. Oltre cento professionisti coinvolti, tra orchestrali, coristi, artisti e maestranze, più di 110 costumi e una complessa organizzazione coordinata anche dal direttore di produzione Gianluigi Fabiano. La rappresentazione segna infatti una prima esperienza del Teatro Scaramuzza non soltanto come spazio destinato a ospitare spettacoli, ma anche come luogo di produzione lirica.

Una scelta voluta dall’Amministrazione comunale di Crotone, attraverso l’impegno del sindaco Vincenzo Voce e del vicesindaco e assessore allo Spettacolo Sandro Cretella, nell’ambito di un percorso finalizzato ad ampliare l’offerta culturale cittadina e a valorizzare le professionalità artistiche e tecniche.

La produzione de “La Traviata” si inserisce nel Festival “Calabria Teatri in Città”, iniziativa che riunisce per la prima volta le programmazioni dei teatri dei cinque capoluoghi calabresi all’interno di un unico cartellone regionale. Il progetto, sostenuto dalla Regione Calabria attraverso il cofinanziamento di parte della programmazione a valere sui Fondi PAC Calabria 2014-2020, punta a valorizzare le singole realtà teatrali e a costruire un’offerta culturale condivisa, coinvolgendo artisti della scena nazionale e internazionale.

In questo contesto, il debutto della lirica allo Scaramuzza rappresenta un’occasione per ampliare le prospettive del teatro cittadino e avvicinare il pubblico crotonese a un genere che unisce musica, canto e arte scenica. L’accoglienza riservata alla prima rappresentazione costituisce un significativo punto di partenza per questa nuova esperienza culturale, che avrà un secondo appuntamento già nel corso del fine settimana. “La Traviata” tornerà infatti in scena domenica 29 novembre, alle ore 18:00, al Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza.