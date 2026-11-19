Il diritto al gioco come strumento di crescita, inclusione e condivisione, ma anche come occasione per ricordare Dodò Gabriele e trasmettere alle nuove generazioni i valori della legalità. Sono stati questi i temi al centro del convegno “Il diritto al gioco – Io gioco per Dodò”, ospitato nella palestra dell’Istituto Comprensivo Papanice Alfieri di Crotone in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’iniziativa, promossa dall’istituto scolastico in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Crotone – Ufficio Educazione Fisica, ha coinvolto rappresentanti del mondo della scuola, delle istituzioni e dell’informazione, insieme agli alunni protagonisti di attività musicali e sportive.

Ad aprire l’incontro è stata la dirigente scolastica dell’IC Papanice Alfieri, Concetta Masi, che ha ricordato il legame tra l’istituto e Dodò Gabriele, di cui il bambino è stato alunno.

Un rapporto che attribuisce un significato particolare al progetto, nato per mantenere viva la memoria di Dodò attraverso iniziative educative dedicate al rispetto delle regole, alla solidarietà e al diritto di ogni bambino di vivere pienamente la propria infanzia.

La dirigente dell’IC Alcmeone, Anna Iannone, ha invece posto l’accento sul valore formativo del gioco, inteso non soltanto come momento ricreativo, ma anche come esperienza attraverso cui i più piccoli imparano a relazionarsi, collaborare e rispettare gli altri.

A moderare il convegno è stato Raffaele Barbuto, referente provinciale di Educazione Fisica, che ha ripercorso le tappe del progetto “Io gioco per Dodò”, avviato a Crotone due anni fa e progressivamente esteso ad altre realtà scolastiche.

Dopo il coinvolgimento degli istituti di Vibo Valentia e Catanzaro nella precedente edizione, quest’anno l’iniziativa ha assunto una dimensione regionale, con l’adesione di circa mille alunni appartenenti a 50 classi.

Le scuole partecipanti dovranno realizzare un videoclip della durata di tre minuti per documentare le attività svolte. I filmati dovranno essere inviati entro il 3 dicembre e saranno utilizzati per la selezione del progetto vincitore.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche l’assessore comunale alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Dalida Venneri, che ha sottolineato l’importanza di riscoprire e tramandare i giochi tradizionali, valorizzandoli come occasioni di incontro tra generazioni e di partecipazione collettiva.

Spazio poi alle testimonianze dei giornalisti Vincenzo Montalcini e Bruno Palermo, quest’ultimo anche scrittore e autore del libro “Al posto sbagliato”.

Montalcini ha ricordato la storia di Dodò e il percorso della madre Francesca, sottolineando la capacità della famiglia di trasformare il dolore in un impegno costante per la memoria e la sensibilizzazione.

Bruno Palermo ha invece raccontato le numerose iniziative realizzate negli anni nelle scuole italiane insieme ai genitori di Dodò, con l’obiettivo di far conoscere la vicenda del bambino e promuovere una riflessione sul valore della vita e della legalità.

«Il mondo si cambia con gli esempi», è stato il messaggio richiamato durante il suo intervento, a sottolineare l’importanza delle testimonianze e dell’educazione nella formazione delle nuove generazioni.

A caratterizzare la mattinata sono state anche le esibizioni musicali e sportive degli alunni dell’IC Papanice Alfieri e dell’IC Alcmeone, che hanno partecipato attivamente all’iniziativa, dando espressione attraverso il gioco e la musica ai temi affrontati nel convegno.

L’appuntamento rientra nel progetto promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, attraverso il Coordinamento Regionale di Educazione Fisica, in collaborazione con UNICEF.

Il programma prevede incontri nelle scuole calabresi e giornate di sensibilizzazione sul diritto al gioco dal 16 al 26 novembre, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza di garantire a tutti i bambini opportunità di crescita, partecipazione e inclusione.

Attraverso il ricordo di Dodò Gabriele, il progetto continua così a unire memoria ed educazione, coinvolgendo un numero crescente di studenti in un percorso dedicato ai diritti dell’infanzia e alla cultura della legalità.