Ha preso il via oggi, giovedì 19 novembre, la prima edizione del Cirò Film Festival, manifestazione dedicata al cinema e all’audiovisivo che si svolgerà a Cirò Marina fino a sabato 21 novembre. Tre giornate di proiezioni, incontri e approfondimenti con l’obiettivo di valorizzare il territorio calabrese attraverso il linguaggio cinematografico.

L’inaugurazione si è svolta al Teatro Alikia, dove la conferenza stampa di presentazione ha aperto ufficialmente il programma della manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Cirò Marina.

All’incontro hanno partecipato la sindaca Maria Grazia Panebianco, l’assessore al Turismo Antonio Castiglione e il responsabile del progetto Gianfranco Cimbalo. A moderare il confronto è stata Virginia Marasco, direttrice del Teatro Alikia.

Durante la presentazione sono stati illustrati gli obiettivi del festival, nato con l’intento di creare un collegamento tra il mondo del cinema, la promozione culturale e le risorse del territorio.

Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di utilizzare le produzioni audiovisive come strumento per raccontare l’identità della Calabria, le sue bellezze paesaggistiche, le tradizioni e le eccellenze locali, favorendo al tempo stesso nuove opportunità di promozione turistica.

La prima edizione punta inoltre a valorizzare il ruolo delle realtà locali nell’organizzazione di eventi culturali, con l’obiettivo di attrarre professionisti del settore e creare occasioni di incontro tra pubblico, cinema e territorio.

Dopo la conferenza inaugurale, spazio alla prima proiezione del festival con “Freaks Out”, film diretto da Gabriele Mainetti, che ha aperto il calendario degli appuntamenti dedicati alla settima arte.

La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori proiezioni, incontri e momenti di approfondimento, fino alla giornata conclusiva di sabato 21 novembre.

Tra gli appuntamenti previsti per l’ultima giornata figura un workshop dedicato al rapporto tra enogastronomia calabrese e audiovisivo, pensato per approfondire le possibilità di valorizzazione dei prodotti e delle tradizioni locali attraverso il cinema.

Il programma si concluderà con la cerimonia di premiazione e una cena di gala.

Il Cirò Film Festival si propone dunque come un nuovo appuntamento culturale per il territorio, con l’ambizione di costruire nel tempo un legame tra il settore cinematografico e le realtà locali.

La manifestazione è realizzata nell’ambito dell’Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2026, attraverso il quale è stato finanziato il progetto.