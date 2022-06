Il 2 e 3 luglio le giornate contro l’abbandono dell’Enpa

La sezione di Crotone insieme all’ADS Pallavolo Crotone promuoverà la campagna di sensibilizzazione attraverso un mini torneo di beach volley che si terrà il 2 luglio a partire dalle 16 presso il lido “Paranza Beach Club”.

Si stima che ogni anno in Italia vengano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani e un numero elevato di animali da compagnia quali conigli, criceti, tartarughe, cincillà etc.

Più dell’80% di questi animali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti. E’ necessario pertanto intensificare le attività di divulgazione e la sezione di Crotone ha scelto la via dello sport che, attraverso condivisione e aggregazione, permette la veicolazione del principio del rispetto in tutte le sue sfaccettature.

Durante la manifestazione verrà allestito uno stand con materiale informativo e gadget a tema animale.