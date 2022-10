Halloween Party ai giardini di Pitagora

Gli operatori volontari di servizio civile di ASC Lamezia, presso gli enti Consorzio Jobel ed Another Beach Project, quest’anno hanno scelto di festeggiare e far festeggiare Halloween in maniera alternativa.

Domenica 30 ottobre dalle 10, per tutto il corso della giornata, avrà luogo l’Halloween Party, presso il Museo e Giardini di Pitagora. Un evento nato dalla necessità di creare un momento di interazione tra i cittadini più piccoli della città di Crotone.

A tale scopo, durante lo svolgimento dell’evento in maschera, saranno realizzate una serie di attività ludiche e artistiche, mirate a incentivare il lavoro di squadra e la creatività dei giovanissimi partecipanti.

In collaborazione con gli esercizi locali, verranno allestiti stand e tavoli a tema, e saranno distribuiti gadget e dolciumi, nel pieno rispetto della tradizione del “dolcetto o scherzetto”.