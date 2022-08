Giovani Democratici e Pd invitano a donare il sangue

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue la campagna di sensibilizzazione promossa dai Giovani Democratici e dal Partito Democratico della Città di Crotone che, per l’ottavo anno consecutivo, hanno deciso di dare un contributo importante per far fronte all’emergenza e alla carenza di sangue e plasma, organizzando una giornata per consentire a tutti i crotonesi di donare.

Invitiamo tutta la cittadinanza ad aderire all’iniziativa che si terrà lunedì 8 agosto, dalle ore 8 alle ore 11.00, presso la Piazzetta Rino Gaetano (Lega Navale), sul Lungomare di Crotone, dove l’AVIS comunale di Crotone metterà a disposizione l’autoemoteca e che offrirà la colazione a tutti i donatori.

Riproponiamo ogni anno questo appuntamento, consapevoli della necessità di diffondere, soprattutto tra i nostri giovani, la cultura della donazione, per aiutare a capire l’importanza della raccolta di sangue e plasma, ma anche come una donazione avviene, la relativa facilità e l’assoluta sicurezza della procedura.

Informiamo, inoltre, i cittadini tutti che da qualche settimana l’AVIS e l’associazione ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) hanno iniziato una collaborazione e sarà possibile effettuare il prelievo di sangue per la tipizzazione presso le autoemoteche Avis, effettuando però antecedentemente la registrazione presso il Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo.

Il nostro impegno per il territorio e per la comunità si concretizza anche attraverso questi piccoli gesti e un costante lavoro di collaborazione con cittadini e realtà locali. Per questo ringraziamo anticipatamente l’AVIS comunale di Crotone e i suoi volontari per il servizio che offrono e tutti i cittadini che vorranno partecipare alla donazione. Vi aspettiamo!