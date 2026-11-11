Gimkana Western, la Calabria punta agli Italiani: presentata a Crotone la squadra per Benevento

La Calabria si prepara a partecipare al Campionato Italiano di Gimkana Western, in programma il prossimo 28 novembre a Benevento. La rappresentativa regionale è stata presentata ufficialmente lunedì 9 novembre, nella sede dell’ASD La Fazenda Alexandra di Crotone, durante un incontro che ha visto anche la consegna delle divise agli atleti convocati.

La serata, organizzata nella struttura di via Eracle, è stata inoltre l’occasione per tracciare un bilancio della stagione agonistica 2026 e illustrare le iniziative sportive e sociali previste per i prossimi mesi.

Ad aprire l’incontro è stata la premiazione delle amazzoni e dei cavalieri che si sono distinti nel Campionato Interregionale di Gimkana Western 2026.

Nella categoria Novice Youth, il primo posto è stato conquistato da Lello Desimone, seguito da Gabriel Spinelli e Palmo Castagnino, entrambi indicati al secondo posto, e Stefano Romano, terzo classificato.

Per la categoria Novice, primo posto a Francesco Russo, secondo a Luigi Covelli e terzo ad Antonella Multari. Domiziana Cappa si è distinta nella categoria Youth, conquistando il primo posto, mentre Raffaella Strolgo ha ottenuto la prima posizione nella categoria Junior.

Nella categoria No Pro, infine, primo posto per Domiziana Cappa e secondo per Raffaella Strolgo.

Durante la presentazione sono stati annunciati anche gli atleti che prenderanno parte alla trasferta di Benevento insieme ai vincitori del campionato interregionale. Tra i convocati figurano Emma Coscia, Alessia Ceraldi, Giorgia Ceraldi, Olympia Periti, Giulia Follador, Fabiola Arcuyri, Michael Bombardieri, Leonardo Siciliani, Francesca Bona, Armando Annunziata, Francesco Annunziata e Irina Kryvtska.

Alla presentazione della squadra è intervenuta Federica Apollo, istruttrice e coach della rappresentativa calabrese. A moderare l’incontro è stato Audino Caputo, presidente provinciale di Libertas Crotone e referente regionale di SEF Italia Calabria.

Accanto agli impegni agonistici, La Fazenda Alexandra ha illustrato alcuni progetti destinati a coinvolgere la comunità locale.

Tra questi il Christmas Village 2026, in programma domenica 13 dicembre, quando la struttura crotonese ospiterà una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie. L’iniziativa è stata presentata da Diana Innaro, che ne curerà l’organizzazione.

Un altro progetto riguarda la collaborazione tra La Fazenda Alexandra e l’associazione SEN, realtà del Terzo settore. L’obiettivo annunciato è quello di costituire una squadra di Protezione civile a cavallo, che nelle intenzioni dei promotori sarebbe la prima di questo genere in Calabria.

L’iniziativa, ancora in fase di sviluppo, punta a mettere le competenze del mondo equestre a disposizione delle attività di supporto al territorio.

Nel corso della conferenza è stato inoltre presentato il programma sportivo per il 2027, che vedrà gli atleti della scuola impegnati in quattro discipline: Gimkana Western, Barrel Racing, salto ostacoli e Reining.

Tra gli appuntamenti già annunciati figura la trasferta a Cremona, prevista nel mese di marzo, per la finale del Campionato Italiano di Reining.

Presentati anche gli sponsor ufficiali della stagione 2026/2027: Recycling Srl, rappresentata da Fabio Arcuri, e Annunziata Bossi Agenzia Marittima, rappresentata dall’ingegnere Annunziata Bossi.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il delegato provinciale del CONI Andrea Esposito, il delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico Venturino Pugliese, il presidente provinciale ANSMES Sergio Contarino, Francesco Mangone in rappresentanza del Kiwanis Club Pitagora di Crotone e Leonardo Siciliani, referente regionale Monta Western SEF Italia.

Hanno inoltre inviato i propri saluti Cecilia Paterno, presidente dell’associazione C.R.H.A. Calabria Reining, e Pietro Esposito, consigliere nazionale Libertas e referente nazionale SEF Italia.

La serata si è conclusa con i ringraziamenti dell’ASD La Fazenda Alexandra agli sponsor, al Kiwanis Club Pitagora di Crotone per il patrocinio e a quanti sostengono le attività della scuola equestre, in vista dei prossimi impegni nazionali.