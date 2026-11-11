Gerardo Sacco incontra gli studenti dell’Unical: una lezione di vita oltre l’oreficeria

Dalla bottega orafa ai banchi dell’università, per raccontare come il talento possa emergere anche nei luoghi più inaspettati e quanto sia importante il ruolo di chi educa nel riconoscerlo. Gerardo Sacco, maestro orafo crotonese conosciuto a livello internazionale, ha incontrato gli studenti dell’Università della Calabria, condividendo esperienze personali e professionali che hanno segnato il suo percorso.

L’appuntamento si è svolto lunedì 9 novembre ad Arcavacata di Rende, nell’ambito del ciclo di seminari “La pedagogia sconfinata”, promosso dal Dipartimento Culture, Educazione e Società, attraverso il corso di laurea in Scienze Pedagogiche e la Cattedra di Pedagogia della Comunicazione.

Al centro dell’incontro, intitolato “La pedagogia di Gerardo Sacco. Dalla mano, alla testa, al cuore”, il valore dell’educazione, dell’apprendimento attraverso l’esperienza e della fiducia nelle capacità dei giovani.

A introdurre il seminario è stato il professor Mario Caligiuri, davanti a una platea di studenti e docenti. «Non ho studiato pedagogia, ma tutto ciò che sono lo devo a chi mi ha educato», ha raccontato Sacco, rivolgendosi ai futuri educatori e sottolineando la responsabilità che avranno nel percorso di crescita delle nuove generazioni.

Il maestro orafo ha ripercorso alcuni episodi della propria infanzia, a partire dagli insegnamenti ricevuti dalla madre sul valore del lavoro e dell’onestà. Un racconto che ha riportato i presenti agli anni del dopoguerra, quando le possibilità di formazione erano spesso condizionate dalle condizioni economiche delle famiglie. Sacco ha ricordato il periodo trascorso nella barberia dello zio, dove si sentiva poco valorizzato, e il successivo incontro con il mondo dell’oreficeria, che gli permise di scoprire una predisposizione fino ad allora rimasta inespressa.

La prima collana, realizzata a dieci anni, segnò l’inizio di un percorso professionale destinato a portarlo ben oltre i confini della Calabria. «In barberia ero considerato l’incapace, in laboratorio ero bravo. Io ero sempre lo stesso, era cambiato il posto. Aiutate ogni ragazzo a trovare il suo posto», ha spiegato agli studenti. Una riflessione che ha accompagnato buona parte del seminario, ponendo l’attenzione sull’importanza di riconoscere le attitudini individuali e di non giudicare le capacità di una persona soltanto attraverso i risultati ottenuti in un determinato contesto.

Nel suo intervento, Sacco ha parlato anche del valore dell’errore, dell’umiltà e della necessità di continuare a imparare. Tra gli episodi ricordati, quello legato alla creazione “Sotto l’Etna”, nata da un’intuizione successivamente perfezionata grazie al confronto con un professore. Ampio spazio è stato riservato all’apprendimento pratico, fondato sull’osservazione, sulla sperimentazione e sulla capacità di trasformare gli errori in occasioni di crescita.

Un approccio che ha caratterizzato la sua attività artigianale e che lo ha portato anche a recuperare elementi della tradizione orafa arbëreshe, reinterpretandoli attraverso nuove creazioni. Un altro tema centrale dell’incontro è stato il rapporto con le proprie radici. Sacco ha raccontato come la storia della Magna Grecia, il patrimonio di Capo Colonna e le tradizioni popolari calabresi abbiano rappresentato una fonte costante di ispirazione per il suo lavoro.

Tra i ricordi condivisi, il riconoscimento ottenuto a Tokyo con una collezione ispirata agli antichi oggetti in argento della cultura contadina calabrese. «Il passato non è un peso, è una risorsa. Insegnate ai ragazzi la storia della loro terra: chi sa da dove viene, sa meglio dove andare», ha affermato. Il maestro orafo ha inoltre ripercorso alcuni incontri significativi della propria carriera, tra cui quello con il regista Franco Zeffirelli, soffermandosi sul ruolo della fiducia nella relazione tra maestro e allievo. «Il vero maestro non ti dà la soluzione, ti dà fiducia. E la fiducia ti fa trovare la strada da solo», ha ricordato.

Nel corso del seminario sono stati affrontati anche i temi della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale, con riferimenti alle collaborazioni con associazioni come Viola e Legambiente e alle iniziative per la tutela della tartaruga Caretta caretta. Sacco ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle scelte compiute nella produzione artigianale, dalla provenienza delle materie prime al rispetto dell’ambiente e dei diritti delle persone coinvolte nelle filiere.

L’incontro si è concluso con una riflessione sul significato dell’educazione, intesa non soltanto come trasmissione di conoscenze, ma anche come capacità di ascoltare, incoraggiare e accompagnare ciascuno nella scoperta delle proprie potenzialità. Un messaggio rivolto soprattutto agli studenti di Scienze Pedagogiche, chiamati a trasformare questi principi nella loro futura attività professionale.