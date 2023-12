Festa in via Firenze, i provvedimenti alla viabilità adottati dal Comune

Al fine di consentire lo svolgimento dell’evento “Via Firenze in Festa”, nell’ambito del cartellone natalizio “Natale al Centro”, sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– il divieto di sosta con rimozione coatta, per giorno 16 dicembre 2023, in via Firenze dall’incrocio con via V. Veneto fino all’incrocio con via E. Scalfaro, in via Visconte Frontera e in via Carrara, dalle ore 13.00 sino alle ore 22.00;

· il divieto di transito, per giorno 16 dicembre 2023, in via Firenze dall’incrocio con via V. Veneto fino all’incrocio con via E. Scalfaro, in via Visconte Frontera e in via Carrara, dalle ore 13.00 sino alle ore 22.00