Un confronto pubblico sul femminicidio, sulle trasformazioni del patriarcato e sugli strumenti necessari per contrastare la violenza di genere. È l’iniziativa in programma martedì 24 novembre, alle ore 16.30, nella Sala Borsellino della Provincia di Crotone, alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’appuntamento, dal titolo “Il femminicidio e trasformazioni del patriarcato oggi. Voci per aprire un confronto, dal pensiero agli strumenti per contrastare la violenza di genere”, è promosso dalle associazioni Libere Donne e Arci Crotone, in collaborazione con V.E.S.C.A., Casa Riformista e Democratiche PD.

L’obiettivo è aprire un dialogo tra associazioni, rappresentanti politici e istituzioni sul ruolo delle donne nella società, sulla tutela dei diritti e sulle iniziative da mettere in campo per prevenire e contrastare la violenza.

A moderare l’incontro sarà l’avvocata Luigina Diletto, segretaria dell’associazione V.E.S.C.A. I saluti iniziali saranno affidati a Rosalba Leotta, coordinatrice di Casa Riformista.

Tra gli interventi previsti figurano quelli di Filippo Sestito, presidente di Arci Crotone, Caterina Villirillo, presidente dell’associazione Libere Donne, e dell’avvocato Pino Flotta, presidente dell’associazione V.E.S.C.A.

Prenderanno inoltre parte al confronto la scrittrice Erica Pedace, l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Crotone Maria Lucia Cosentino, Emanuela Capalbo, componente delle Democratiche PD, e i consiglieri comunali Gaia Marseglia e Fabio Bruno Pisciuneri.

Al centro dell’iniziativa ci sarà anche la necessità di rafforzare la collaborazione tra le realtà associative impegnate sul territorio e le istituzioni, superando le appartenenze politiche di fronte a un fenomeno che richiede, secondo gli organizzatori, risposte condivise e continuative.

L’associazione Libere Donne sottolinea infatti che il contrasto alla violenza di genere non può essere circoscritto alle ricorrenze del 25 novembre e dell’8 marzo, ma deve tradursi in attività di prevenzione e sensibilizzazione durante tutto l’anno.

Particolare attenzione viene richiesta per gli interventi da sviluppare nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle parrocchie e nei contesti in cui le vittime si rivolgono alle istituzioni per denunciare situazioni di violenza.

Tra i temi che gli organizzatori intendono portare al centro della discussione figura anche la violenza economica, considerata un ostacolo significativo alla possibilità delle donne di sottrarsi a situazioni di abuso e recuperare la propria autonomia.

In questo ambito, l’associazione Libere Donne sollecita ulteriori interventi legislativi e misure di sostegno capaci di raggiungere anche le vittime che non beneficiano degli aiuti economici previsti dal Reddito di libertà.

L’incontro del 24 novembre intende dunque andare oltre il momento di riflessione, favorendo un confronto sulle azioni concrete che associazioni, politica e istituzioni possono promuovere insieme per rafforzare la prevenzione, la tutela e il sostegno alle donne.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza.