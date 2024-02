Erasmus+, studenti del Polo di Cutro a Malta

Studenti di Cutro a Malta per l’Erasmus+. Sono nove in tutto, frequentano l’Istituto Tecnico Economico (indirizzo AFM) e l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo di Cutro.

Sono partiti alla volta di Malta dove resteranno per un mese grazie all’accreditamento ad Erasmus+ dell’Istituto guidato dal dirigente Vito Sanzo.

Caccia Salvatore Pio, Cutruzzolaro Francesco, Diletto Alfonso, Misiano Francesco, Rizzo Giuseppe, Brugellis Domenico, Ciampà Pietro Paolo, La Rosa Agata, Verni Giuseppe, sono i nove studenti che vivranno questa incredibile esperienza maltese di Erasmus+ nell’ambito del Programma Erasmus+ – Azione KA121 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET. Gli studenti sono accompagnati dalla docente Giuseppina Macrillò.

I beneficiari della borsa di mobilità svolgeranno un tirocinio professionale in aziende estere operanti nell’ambito dell’Amministrazione, della Finanza e del Marketing e nell’ambito dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera.

L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Polo” si colloca nell’area geografica di Cutro, in provincia di Crotone, ed è nato nel 1999, attivo dall’anno scolastico 2000/2001 con l’accorpamento di diversi Istituti Tecnici e Commerciali della zona di Crotone. La Scuola, infatti, è organizzata in tre plessi: Istituto Tecnico Economico, Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e Ospitalità Alberghiera. L’I.I.S. “Polo” è Test Center Convenzionato con l’Ente Certificatore Internazionale “Trinity” e “Oxford” per gli Esami e la Certificazione delle competenze in Lingua Inglese, CISCO Academy per l’attivazione di Corsi Avanzati di Informatica CCNA Discovery e IT Essential.

L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET dell’I.I.S. Polo di Cutro si basa su un piano di sviluppo europeo di lungo termine che mira a favorire la formazione professionale dei giovani calabresi coinvolti in percorsi IFP. L’Erasmus plan sul quale si basa l’accreditamento ha come focus principale la realizzazione di tirocini formativi in Francia, Malta e Germania.

Gli studenti avranno la possibilità di crescere e di incrementare le competenze grazie all’impegno costante del dirigente, Vito Sanzo, che ha fermamente creduto nel progetto e alla collaborazione della referente Erasmus+ dell’Istituto Polo di Cutro Emilia D’Auria. Sempre nel mese di febbraio un altro gruppo partirà per Erasmus+ alla volta della Francia e un altro alla volta della Germania.