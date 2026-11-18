L’esperienza dell’Istituto Comprensivo “Casopero-Filottete” di Cirò Marina-Crucoli tra i progetti di internazionalizzazione scolastica presentati all’Evento Regionale Erasmus+ 2026, ospitato il 10 novembre dall’IIS “E. Fermi” di Catanzaro. A illustrare il percorso dell’istituto è stata la dirigente scolastica Graziella Spinali, intervenuta per raccontare le attività sviluppate negli ultimi anni attraverso i programmi europei eTwinning ed Erasmus+.

L’iniziativa, dal titolo “Erasmus+: Sinergie per l’Internazionalizzazione delle Scuole. Esperienze, competenze, opportunità per una scuola europea e inclusiva”, ha riunito rappresentanti delle istituzioni scolastiche e ambasciatori Erasmus+ per un confronto sulle opportunità di cooperazione internazionale e sulle esperienze realizzate dalle scuole calabresi.

Ad aprire i lavori sono stati gli interventi istituzionali della dirigente scolastica dell’IIS Fermi, Rosetta Falbo, della direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, Loredana Giannicola, del dirigente dell’Ufficio III dell’USR Calabria, Luciano Greco, e del referente istituzionale Erasmus+ ed eTwinning, Giulio Benincasa.

Nel corso del suo contributo, Spinali ha ripercorso le tappe di un’attività avviata nel 2022 e sviluppata coinvolgendo gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.

Tra le prime esperienze figura “I don’t waste”, progetto eTwinning dedicato alla sostenibilità ambientale e realizzato in collaborazione con scuole italiane, cipriote e portoghesi. L’iniziativa ha coinvolto studenti dai 5 ai 13 anni in attività di ricerca, analisi delle risorse ecologiche del territorio e cooperazione con i coetanei degli istituti partner.

Il progetto ha ottenuto il Marchio di Qualità Nazionale e quello Europeo e ha visto impegnato un gruppo di sette docenti dell’istituto: Marasco, Spataro, Aloe, Cannata, Farao, Notaro e Anania, insieme alla dirigente scolastica.

Il percorso di internazionalizzazione è proseguito con altre iniziative sviluppate attraverso la piattaforma eTwinning, tra cui “United Voices”, progetto incentrato sull’educazione ambientale, sulla cittadinanza digitale e sulla collaborazione tra studenti di Paesi diversi. Tra le attività realizzate anche la scrittura collettiva di una poesia dedicata ai temi ambientali, successivamente interpretata durante incontri online tra le scuole partecipanti.

La collaborazione virtuale ha poi trovato una prosecuzione nelle esperienze di mobilità internazionale grazie al progetto “In cerca di nuovi Orizzonti… Andiamo!”, finanziato attraverso il programma Erasmus+ e orientato allo sviluppo delle competenze ambientali, all’utilizzo delle tecnologie nella didattica e all’inclusione degli studenti con differenti esigenze formative.

Una delle tappe più significative è stata la mobilità a Cipro, dal 22 al 26 aprile 2024, presso il Dimotiko Scholeio Pano Polemidion Karmiotissas di Limassol, istituto già coinvolto nel precedente progetto “I don’t waste”.

L’esperienza ha consentito alla delegazione dell’istituto di Cirò Marina-Crucoli di svolgere attività di osservazione delle pratiche didattiche attraverso il job shadowing, favorendo il confronto diretto con il sistema scolastico cipriota e con le metodologie adottate dai docenti partner.

Nel suo intervento, la dirigente Spinali ha sottolineato come la partecipazione ai programmi europei non rappresenti un’attività separata dalla programmazione scolastica, ma uno strumento collegato agli obiettivi del Piano di Miglioramento e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

«Il progetto è un catalizzatore metodologico: serve ad arrivare a quegli obiettivi di conoscenza e competenza in maniera più veloce», ha spiegato, evidenziando l’importanza di individuare traguardi semplici, misurabili, accessibili e coerenti con le esigenze formative degli studenti.

Spinali ha inoltre condiviso l’esperienza maturata durante il workshop internazionale “Future-Ready Schools”, dedicato alla leadership scolastica e svoltosi a Salonicco dal 16 al 18 aprile 2026. La dirigente è stata selezionata da INDIRE tra i sei dirigenti scolastici italiani ammessi a partecipare in presenza all’iniziativa, che ha coinvolto rappresentanti dei Paesi aderenti a eTwinning.

Il confronto internazionale ha riguardato il ruolo della dirigenza nella trasformazione delle pratiche educative, il rafforzamento delle competenze di base e la prevenzione dell’abbandono scolastico, attraverso metodologie capaci di rendere gli studenti maggiormente partecipi del percorso di apprendimento.

Più recentemente, il 3 novembre, la dirigente ha preso parte a Roma anche al Kick-off Meeting dei beneficiari 2026 dell’Azione Chiave KA121 del programma Erasmus+, organizzato con INDIRE, dedicato alla formazione e alla progettazione delle attività di mobilità.

Dalle esperienze presentate emerge una linea di lavoro che punta a integrare cooperazione internazionale, innovazione didattica e inclusione nella quotidianità dell’istituto.

«Cambiare il punto di vista nella leadership, rendere gli obiettivi e i cambiamenti significativi passo dopo passo in maniera giornaliera e mettere sempre al centro gli alunni, che sono l’unico motore e l’unico senso del nostro agire quotidiano», ha concluso Spinali, richiamando il ruolo degli studenti come riferimento centrale delle scelte educative.