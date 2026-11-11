Energie rinnovabili, giornata informativa per le scuole superiori di Crotone

Una giornata dedicata alle energie rinnovabili e alla sostenibilità ambientale, con gli studenti delle scuole superiori protagonisti di un confronto sulle sfide e sulle opportunità della transizione ecologica. È l’iniziativa promossa dal Comune di Crotone in collaborazione con Ener, Ente Nazionale Energie Rinnovabili, in programma martedì 1° dicembre 2026.

L’appuntamento si terrà alle ore 10 nella Sala del Consiglio Comunale “Falcone e Borsellino” e coinvolgerà delegazioni di studenti delle classi quarte e quinte degli istituti di istruzione superiore della città.

L’incontro, a carattere informativo e divulgativo, nasce con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità, approfondendo il ruolo delle fonti energetiche rinnovabili e delle nuove tecnologie nella tutela dell’ambiente.

Durante la mattinata, esperti del settore e rappresentanti dell’Amministrazione comunale dialogheranno con gli studenti sul funzionamento delle tecnologie legate all’energia solare ed eolica, sull’importanza dell’efficienza energetica e sulle prospettive occupazionali connesse alla transizione ecologica.

Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità professionali che lo sviluppo delle energie pulite può offrire alle nuove generazioni, in un settore sempre più legato all’innovazione tecnologica e alla trasformazione dei modelli produttivi.

L’iniziativa intende inoltre promuovere una maggiore consapevolezza ambientale tra gli studenti, favorendo la conoscenza dei processi di cambiamento in atto e incoraggiando una partecipazione attiva alle questioni che riguardano il futuro del territorio.

Gli istituti scolastici interessati a prendere parte alla giornata possono comunicare la propria adesione inviando una e-mail all’indirizzo uffcomunicazione@comune.crotone.it.