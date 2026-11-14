Emodinamica H24 a Crotone, tre angioplastiche d’urgenza nella prima notte di attività

Tre interventi d’urgenza nella prima notte di attività del servizio di Emodinamica H24 dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone. A poche ore dall’attivazione del nuovo regime operativo, l’équipe sanitaria ha eseguito tre angioplastiche primarie su altrettanti pazienti colpiti da infarto miocardico acuto STEMI.

A darne notizia è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, che sottolinea l’importanza del risultato raggiunto per la gestione delle emergenze cardiologiche sul territorio.

Gli interventi sono stati effettuati durante la notte tra il 13 e il 14 novembre, grazie alla collaborazione tra il personale del Pronto Soccorso e quello dei reparti coinvolti nell’assistenza ai pazienti.

Tutte e tre le persone sottoposte alle procedure si trovano attualmente ricoverate nell’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) dell’ospedale crotonese. Secondo quanto comunicato dall’ASP, le loro condizioni cliniche sono stabili.

L’attivazione del servizio H24 rappresenta un passaggio importante per la sanità della provincia di Crotone, consentendo di effettuare interventi urgenti anche durante le ore notturne e nei giorni festivi.

Una possibilità particolarmente significativa per il trattamento dell’infarto, nel quale la rapidità delle cure è determinante per limitare i danni al muscolo cardiaco e migliorare le possibilità di sopravvivenza.

Fino all’estensione dell’operatività del servizio, la necessità di trasferire i pazienti verso strutture fuori provincia poteva comportare tempi di percorrenza particolarmente lunghi, anche a causa delle caratteristiche geografiche del territorio e delle difficoltà nei collegamenti.

Il nuovo assetto organizzativo è stato realizzato dall’ASP di Crotone, guidata dal direttore generale Antonio Graziano, in collaborazione con la Direzione Medica di Presidio, diretta da Lucio Cosentino, l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia, diretta da Fabio Megna, e il servizio di Emodinamica, coordinato da Annalisa Mongiardo.

L’Azienda sanitaria evidenzia inoltre il contributo del personale medico, infermieristico e tecnico, insieme agli operatori del Pronto Soccorso e dell’emergenza-urgenza, nella gestione tempestiva dei tre casi.

I primi interventi effettuati durante la notte confermano, secondo l’ASP, l’importanza della nuova organizzazione per garantire ai cittadini del Crotonese un accesso più rapido alle cure cardiologiche d’emergenza, riducendo la necessità di trasferimenti verso altri ospedali.