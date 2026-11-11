Emergenze pediatriche, SIMEUP Crotone protagonista al Congresso Nazionale di Firenze

Il contributo dei professionisti crotonesi alla formazione nazionale sulle emergenze pediatriche è stato tra gli elementi evidenziati durante il XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP), svoltosi a Firenze dal 5 al 7 novembre.

Nel corso dell’appuntamento, l’Assemblea dei soci ha approvato il bilancio delle attività della Commissione Nazionale Basic Life Support Defibrillation (BLSD), coordinata dal dottor Giovanni Capocasale, relativo a un anno di lavoro dedicato all’aggiornamento dei programmi formativi, dei materiali didattici e dell’organizzazione della rete nazionale.

Il percorso, presentato durante il congresso svoltosi sotto la presidenza nazionale del dottor Vincenzo Tipo, ha riguardato diversi ambiti della formazione sulle manovre salvavita, con particolare attenzione alle emergenze in età pediatrica.

Tra le principali attività illustrate figura la revisione dei manuali BLSD e PBLSD, destinati sia agli operatori sanitari sia ai cittadini, con l’obiettivo di aggiornare i contenuti alle linee guida 2025-2030 e rendere più omogenei i percorsi di apprendimento.

La Commissione ha inoltre lavorato alla definizione di un nuovo regolamento della rete formativa nazionale, intervenendo su un’organizzazione rimasta sostanzialmente invariata dal 2013. La revisione punta a rafforzare il coordinamento tra i centri, valorizzare il ruolo degli istruttori e uniformare gli standard delle attività formative sul territorio.

Un altro progetto al centro dei lavori è stato “Bimbi Sicuri”, iniziativa dedicata alla prevenzione degli incidenti in età pediatrica, che prevede un percorso educativo specifico e la realizzazione di un manuale informativo.

Il progetto nasce dall’esperienza di SIMEUP Crotone e porta la firma degli istruttori Daniele Ermanno e Ilenia Dell’Amico, che hanno contribuito alla preparazione del programma e dei relativi materiali.

Il coinvolgimento della realtà crotonese ha riguardato anche il rinnovamento dell’editoria formativa nazionale. Gli istruttori Daniele Ermanno, Miriam Scida, Anna Maria Sulla e Paola Carosi hanno infatti partecipato alle attività di aggiornamento e revisione dei contenuti didattici.

Una menzione particolare è stata riservata a Daniele Ermanno, presente anche nella Faculty del XX Congresso Nazionale SIMEUP.

Tra le ulteriori attività della Commissione figurano l’aggiornamento della sezione BLSD del sito istituzionale della Società e la predisposizione di nuovi strumenti di supporto per gli istruttori.

Nel corso della presentazione, Capocasale ha inoltre rivolto un ringraziamento alla past president nazionale Stefania Zampogna per il contributo scientifico e istituzionale offerto alla SIMEUP durante il precedente quinquennio.

«L’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci rappresenta una grande soddisfazione e, soprattutto, il riconoscimento di un lavoro collegiale», ha dichiarato Giovanni Capocasale, sottolineando il ruolo delle professionalità coinvolte nel percorso di rinnovamento.

Il coordinatore della Commissione ha evidenziato come le attività realizzate nell’ultimo anno abbiano consentito di affrontare questioni organizzative rimaste aperte e di avviare nuove iniziative dedicate alla formazione e alla prevenzione.

«Questi risultati sono il frutto dell’impegno di una squadra che ha saputo mettere competenze, esperienza, professionalità e disponibilità al servizio della Società», ha aggiunto.

L’obiettivo per i prossimi mesi sarà proseguire nel rafforzamento della rete formativa nazionale, promuovendo la diffusione delle conoscenze sulle manovre salvavita e sui comportamenti utili alla prevenzione degli incidenti pediatrici.

Per SIMEUP Crotone, la partecipazione ai lavori della Commissione e ai progetti presentati durante il congresso rappresenta un riconoscimento del contributo delle professionalità locali alle attività scientifiche e formative della Società.