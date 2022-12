Educazione, formazione e benessere degli studenti: siglato protocollo d’intesa tra l’AID di Crotone e il CTS di Crotone

È stato siglato nei giorni scorsi un protocollo d’intesa tra l’Associazione Italiana Dislessia ed il CTS (Centro Territoriale di Supporto) di Crotone, al fine programmare percorsi e strategie per promuovere l’educazione e la formazione degli alunni, delle famiglie e dei docenti.

L’obiettivo è quello di creare una rete di collaborazione con enti, associazioni e istituzioni, utile a favorire interventi in diversi ambiti: organizzare percorsi formativi rivolti a studenti, genitori, insegnanti, educatori e operatori, attraverso convegni, seminari e laboratori; sensibilizzare i professionisti in ambito socio-sanitario, gli insegnanti el’opinione pubblica sul tema della dislessia evolutiva; offrire alle famiglie un punto di riferimento qualificato presso cui ottenere supporto sull’identificazione del disturbo e su come affrontarlo a livello scolastico e riabilitativo.

Il protocollo d’intesa è stato siglato dal presidente AID Andrea Novelli e da Anna Maria Maltese, Dirigente scolastica dell’Istituto d’Istruzione superiore “Pertini Santoni” di Crotone, responsabile dell’omonimo Centro Territoriale di Supporto, e avrà una durata triennale.