Un pomeriggio dedicato alla memoria delle vittime di femminicidio e alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, attraverso la lettura, il teatro e la forza delle parole. È quello che si è svolto domenica 22 novembre a Crotone, nella Sala Tonino Nicoletta della Lega Navale Italiana, dove l’associazione Mesoraca in Festival ha presentato il reading “Echi dall’aldilà. Diamo voce al silenzio”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Liceo “Raffaele Lombardi Satriani” di Mesoraca e il Comitato di Crotone della Società Dante Alighieri, si è inserita nel programma di appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Al centro della rappresentazione, liberamente ispirata al libro “Ferite a morte” di Serena Dandini e Maura Misiti, le storie di donne uccise e il tentativo di restituire loro una voce attraverso una serie di monologhi. Un percorso narrativo costruito intorno a una domanda: cosa racconterebbero le vittime se avessero ancora la possibilità di parlare?

Il reading non si è limitato a riproporre i testi dell’opera originale. I monologhi sono stati rivisitati e adattati all’interno di una narrazione unitaria, pensata per collegare le diverse vicende e accompagnare il pubblico in una riflessione sulle conseguenze della violenza e sull’importanza dell’ascolto.

Alla rappresentazione sono stati aggiunti anche due testi inediti dedicati alla filosofa Ipazia e alla poetessa lucana Isabella Morra, scritti dal professor Francesco Grano, presidente e direttore artistico di Mesoraca in Festival. Due figure femminili di epoche differenti, accomunate dall’indipendenza intellettuale e da vicende segnate dalla sopraffazione.

A dare voce alle storie sono stati studenti, insegnanti e volontari coinvolti nel progetto culturale, che hanno alternato letture e interpretazioni davanti a un pubblico partecipe. Il tema del silenzio, inteso come mancato ascolto delle vittime e delle loro richieste di aiuto, ha rappresentato il filo conduttore dell’intero appuntamento.

«Il silenzio non protegge. Il silenzio non cancella. Il silenzio, troppo spesso, lascia sole le vittime», è stato uno dei messaggi proposti nel corso della rappresentazione, insieme all’invito a riconoscere nella violenza di genere una questione che riguarda l’intera società.

L’iniziativa ha voluto infatti andare oltre la commemorazione, ponendo l’attenzione sul ruolo dell’educazione, del rispetto e della responsabilità collettiva nella prevenzione della violenza. Un messaggio affidato soprattutto ai giovani, protagonisti di un percorso che utilizza la cultura come strumento di partecipazione e consapevolezza.

Numerosi i partecipanti che hanno contribuito alla realizzazione del reading, tra cui Elisabetta Martino, Raffaella Elia, Eloisa Tesoriere, Antonella Cosentino, Lucia Bellassai, Manuela Muratgia, Rosina Parise, Ludovica Lavigna, Mariassunta Giordano, Anastasia Ceraudo, Teresa Brizzi, Teresa Artese, Annamaria D’Angelo, Giulia Schipani, Maria Rosaria Calabretta, Agnese Odoguardi, Anastasia Ruberto, Francesca De Gennaro, Aurora Cavarretta, Rosario Ferrazzo e Luca Cropanese.

L’appuntamento ha rappresentato anche un’ulteriore occasione di incontro tra la realtà culturale di Mesoraca e la città di Crotone. L’associazione Mesoraca in Festival è infatti impegnata da tempo nella promozione della lettura e delle attività culturali, un percorso che ha visto recentemente anche l’organizzazione della prima edizione del Premio Letterario Nazionale Messurga.

La partecipazione registrata nella sede della Lega Navale ha accompagnato una rappresentazione che ha unito memoria e impegno civile, affidando alla parola e all’interpretazione il compito di mantenere viva l’attenzione su un fenomeno che richiede sensibilizzazione e responsabilità condivisa.