Approfondire le strategie didattiche a sostegno delle persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), esplorare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e rafforzare la rete di supporto territoriale. Sono gli obiettivi dei due seminari gratuiti promossi dalla sezione crotonese dell’Associazione Italiana Dislessia (AID), in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre a Isola di Capo Rizzuto e Cirò Marina.

Entrambi gli appuntamenti vedranno la partecipazione di Massimo Ciuffo, psicologo e dottore di ricerca specializzato in neuropsicologia e DSA, e saranno aperti a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle esigenze di docenti e genitori.

Le iniziative intendono fornire strumenti utili per comprendere le differenti modalità di apprendimento e individuare strategie educative capaci di rispondere alle necessità degli studenti, favorendone l’autonomia durante il percorso scolastico e nelle successive fasi della vita.

Il primo seminario, dal titolo “Il processo di lettura dalla primaria all’età adulta”, si terrà venerdì 27 novembre, dalle ore 16 alle 19, presso l’Istituto comprensivo “K. Wojtyla-G. Da Fiore”, in via della Libertà a Isola di Capo Rizzuto. L’incontro sarà dedicato all’evoluzione delle competenze di lettura nelle diverse fasce d’età, con un approfondimento sulle metodologie e sugli interventi didattici attraverso cui accompagnare le persone con DSA nel loro percorso di apprendimento.

Particolare attenzione sarà riservata all’individuazione di strategie coerenti con le caratteristiche individuali, tenendo conto delle differenti esigenze che possono emergere dalla scuola primaria fino all’età adulta.

Il secondo appuntamento, intitolato “Apprendimento e intelligenza artificiale”, è previsto sabato 28 novembre, dalle ore 10 alle 13, presso l’IIS Gangale, in piazza Kennedy 10 a Cirò Marina.

Il seminario approfondirà le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale nei contesti educativi, analizzando il contributo che le nuove tecnologie possono offrire alla personalizzazione della didattica e al sostegno degli studenti con differenti modalità di apprendimento.

L’obiettivo è promuovere un utilizzo consapevole degli strumenti digitali, integrandoli in una progettazione educativa attenta alle caratteristiche e alle necessità dei singoli studenti.

L’appuntamento di sabato sarà anche l’occasione per inaugurare il nuovo sportello d’ascolto AID di Cirò Marina, concepito come punto di riferimento per le persone con DSA, le famiglie, gli studenti e il personale scolastico. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Fabrizio Marescalco, presidente della sezione AID di Crotone, ed Emanuela Antonella Lucirino, dirigente scolastica dell’IIS Gangale.

La scelta di attivare il servizio a Cirò Marina è legata anche al ruolo del Comune quale capofila dell’Ambito territoriale dei servizi sociali, che comprende circa undici comuni del Cirotano. Attraverso il nuovo presidio, l’associazione intende garantire un punto stabile di ascolto, informazione e orientamento a beneficio di un bacino territoriale più ampio.

A garantire la propria disponibilità per le attività dello sportello sono stati cinque docenti dell’IIS Gangale: Maria Mastroianni, referente BES e DSA, Carmela Vincenzo, Isabella Nardella, responsabile del Dipartimento inclusione, Renato Marino e Maria Giovanna Procopio.

Entrambi gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili. È possibile iscriversi attraverso gli appositi moduli online predisposti per ciascun appuntamento. Con i due seminari e l’attivazione del nuovo sportello d’ascolto, la sezione AID di Crotone punta a rafforzare la collaborazione tra associazioni, istituzioni scolastiche e famiglie, promuovendo una rete di prossimità in grado di rispondere alle esigenze delle persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento.