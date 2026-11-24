Cirò e Cariati condividono la gioia per il riconoscimento delle virtù eroiche di monsignor Alessandro Vitetti da parte di Papa Leone XIV. Un passaggio significativo nel percorso ecclesiale del sacerdote, nato a Cirò nel 1915 e legato alla comunità cariatese attraverso il suo ministero.

Domenica 22 novembre, nella Concattedrale di San Michele Arcangelo a Cariati, si è svolta una solenne Messa di ringraziamento presieduta dall’arcivescovo Maurizio Aloise, alla quale ha preso parte anche una delegazione dell’amministrazione comunale di Cirò.

A rappresentare il Comune sono stati l’assessore Salvatore Giardino e il consigliere comunale Fortunato Strumbo, delegati dal sindaco Mario Sculco, impossibilitato a partecipare per la concomitante cerimonia di accoglienza del nuovo parroco di Cirò, don Argemiro Salazar.

Il primo cittadino ha espresso, a nome dell’amministrazione e della comunità cirotana, la propria partecipazione al momento di festa vissuto dalla Chiesa, evidenziando il legame tra i due territori attraverso la figura di monsignor Vitetti.

Sculco ha ricordato come Cirò, città natale di Luigi Lilio, custodisca nella propria storia anche la testimonianza di un sacerdote che ha dedicato la sua esistenza alla fede e al servizio degli altri.

«La dichiarazione di Venerabilità non è soltanto un riconoscimento ecclesiale di straordinaria importanza. È anche l’occasione per rileggere e valorizzare una vita interamente dedicata alla fede, alla Chiesa e alle persone», ha sottolineato il sindaco.

Secondo Sculco, il riconoscimento rappresenta un’opportunità per riscoprire il patrimonio spirituale condiviso dalle comunità di Cirò e Cariati e per tramandare alle nuove generazioni il messaggio lasciato dal sacerdote.

«Don Alessandro Vitetti appartiene alla memoria più autentica di Cirò e, attraverso il suo ministero, a quella di Cariati. La gioia di questo traguardo deve diventare soprattutto responsabilità nel custodire e trasmettere il suo esempio», ha aggiunto.

Il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento all’arcivescovo Maurizio Aloise, alla comunità ecclesiale e a quanti hanno contribuito a mantenere viva la memoria di monsignor Vitetti, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale presenti alla celebrazione.

«Cirò continuerà a sentirsi parte di questo cammino spirituale, nella consapevolezza che l’eredità più preziosa di Don Alessandro non è soltanto nel riconoscimento ricevuto, ma nell’esempio di vita che continua a consegnarci», ha concluso Sculco.