Domani un concerto di beneficenza per i bambini del Mozambico

Si svolgerà domani alle ore 19, presso la Parrocchia SS. Salvatore di Fondo Gesù, il concerto di beneficenza “A Natale regala una gioia ImMensa”. Ad animare la serata ci saranno gli studenti del coro ” V. Scaramuzza” del Liceo “Gravina”, diretto dalla prof.ssa Enrica Mistretta, e quelli del coro ” A. Frank” dell’ I.C. “Rosmini”, diretto dalla prof.ssa Luisa Floccari. Il concerto è stato organizzato dalla Famiglia di don Ottorino, in collaborazione con i dirigenti scolastici Antonio Santoro e Maria Fontana Ardito. L’intero ricavato dell’evento sarà devoluto alla costruzione di una mensa per 300 bambini orfani della comunità di Mafambisse, in Mozambico, dove da anni svolgono la loro missione i religiosi della Pia Società San Gaetano, a Crotone conosciuti come “Gaetanini”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.