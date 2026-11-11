Dipendenza da gioco, Pollinzi: «Una contraddizione tra prevenzione ed entrate pubbliche»

Il fenomeno della dipendenza da gioco d’azzardo, le difficoltà dei servizi territoriali e le scelte del Governo in materia di gioco legale. Sono i temi affrontati da Filly Pollinzi in una riflessione che prende spunto da una recente intervista alla dottoressa Cernunzio, dirigente medico del SerD di Crotone.

Pollinzi richiama l’attenzione sulle conseguenze che la dipendenza da gioco può avere sulle persone e sulle famiglie, sottolineando la necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e assistenza.

Secondo l’autrice dell’intervento, il contrasto alle dipendenze richiede una rete territoriale stabile, capace di mettere in comunicazione servizi sanitari, istituzioni, associazioni e volontariato. Un lavoro che, osserva, viene spesso portato avanti con risorse limitate e che dovrebbe essere accompagnato da una maggiore attenzione a livello nazionale.

La riflessione si concentra quindi sulle disposizioni in materia di gioco contenute nella nuova legge di bilancio. Pollinzi critica le misure che, secondo quanto sostiene, amplierebbero le possibilità di gioco, aumenterebbero alcuni limiti di puntata e vincita e introdurrebbero agevolazioni fiscali per determinate tipologie di apparecchi.

Una scelta che, a suo giudizio, evidenzierebbe una contraddizione tra le politiche di prevenzione delle dipendenze e l’interesse dello Stato per le entrate generate dal settore.

«Non si può chiedere ai SerD di curare le dipendenze, alle famiglie di affrontarne le conseguenze, alle associazioni di costruire alternative e ai Comuni di organizzare la prevenzione, mentre lo Stato continua a incentivare economicamente un mercato che produce anche sofferenza, indebitamento, isolamento e disagio sociale», afferma Pollinzi.

L’autrice precisa che la sua posizione non intende mettere in discussione il lavoro di chi opera nel comparto del gioco legale, ma sollecitare una riflessione sulle priorità delle politiche pubbliche e sulla necessità di conciliare le entrate fiscali con la tutela della salute.

Un ulteriore elemento richiamato nell’intervento riguarda la situazione di Crotone. Pollinzi cita una recente analisi pubblicata da GiocoResponsabile.info, secondo la quale nel territorio crotonese la spesa per il gioco supererebbe quella media destinata all’alimentazione.

La stessa analisi, sempre secondo quanto riportato nella riflessione, segnalerebbe inoltre l’assenza di centri pubblici censiti nella piattaforma nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità nelle quattro province calabresi considerate dalla rilevazione.

Dati sui quali Pollinzi invita a riflettere, evidenziando le possibili ricadute economiche e sociali del fenomeno e la necessità di rafforzare i percorsi di prevenzione e sostegno alle persone coinvolte.

La riflessione si conclude con un appello a una maggiore coerenza tra gli interventi sanitari e sociali contro la dipendenza da gioco e le scelte normative ed economiche adottate a livello nazionale.

Per Pollinzi, la tutela delle persone e delle famiglie dovrebbe rappresentare un riferimento centrale nelle politiche pubbliche dedicate al settore.