Difesa personale: il 30 aprile a Crotone un corso di Krav Maga

La Krav Maga Kroton Academy, associazione sportiva leader nel settore della difesa personale terrà un corso a Crotone, domenica 30 aprile p.v. di Street Defence con spray Oleoresin Capsicum (O.C.) patrocinata dall’Ente Provincia di Crotone.

L’esigenza di un corso di difesa con spray O.C. trae origine dall’analisi delle aggressioni verificatesi nei contesti urbani nell’arco dell’anno 2022. Lab24, organo di approfondimento ed inchiesta del quotidiano “Ilsole24ORE” ha

recentemente pubblicato l’indice della criminalità in Italia riferita all’anno 2022 in

cui, la provincia di Crotone, è risultata essere al 48° posto nella classifica finale per

denunce di atti di microcriminalità. Qualcuno potrebbe avventatamente affermare che

la 48esima posizione su 106 non e poi tanto ma, per quei 4971 che hanno subito una

rapina uno scippo, un'aggressione, una violenza, quel 48esimo posto non è tanto, è troppo !

E pesano come un macigno sulle loro vite così come i fatti di cronaca locale del 2022

(uno per tutti la scioccante aggressione subita Davide FERRERIO) fatti che hanno

evidenziato tutte le criticità di una società violenta che possono soffocarci d’ansia e

di preoccupazioni fino a compromettere, oltre la nostra sicurezza, la nostra stessa

serenità.

La qualità della nostra vita passa imprescindibilmente attraverso la tranquillità con

cui riusciamo a gestire i nostri spostamenti quotidiani e quelli di chi abbiamo a cuore.

In risposta a questa precisa esigenza è stato organizzato uno stage esperienziale che

supporti il comune cittadino con tecniche e strumenti conoscitivi e pratici, come

l’utilizzo dello spray OC, per innalzare il proprio livello di sicurezza dentro e fuori

casa. Un corso adatto a tutti a prescindere da preparazione atletica, età, sesso, e

fruibile nell'immediato.

Info, costi e modalità di iscrizione sulla pagina Facebook e sul sito