Due argenti, due bronzi e diversi piazzamenti in finale. È il bilancio della partecipazione della RS Dance Academy di Crotone al Campionato Nazionale CSEN di danze latino-americane, disputato il 21 e 22 novembre a Pomezia, dove i giovani ballerini Francesco Scerra e Jacopo Rota si sono confrontati con atleti provenienti da tutta Italia.

Francesco Scerra ha conquistato il secondo posto nella categoria Under 16 Rising Star, che ha visto la partecipazione di 32 concorrenti, e il terzo posto nella categoria 14/15 C2, su un totale di 28 atleti.

Il giovane ballerino crotonese ha inoltre ottenuto il sesto posto nella categoria 14/15 C1, su 24 partecipanti, raggiungendo anche la finale nella categoria Under 16 Classe Unica, alla quale hanno preso parte 38 concorrenti, tra cui atleti appartenenti a categorie superiori.

Due medaglie anche per Jacopo Rota, impegnato nella categoria 14/15 Classe D. Il ballerino della RS Dance Academy si è laureato vicecampione nazionale nel Samba, conquistando inoltre il terzo posto nel Jive e il quinto nella Rumba, in una competizione che ha coinvolto 26 atleti.

I risultati ottenuti a Pomezia hanno suscitato la soddisfazione dei maestri Rosario Villirillo e Sonia Barraco, che hanno sottolineato il valore del percorso di preparazione intrapreso dai due allievi.

«Ogni medaglia, ogni finale raggiunta e ogni passo portato in gara raccontano mesi e anni di sacrifici, sudore e passione infinita. Siamo immensamente fieri dei nostri atleti, che hanno rappresentato la nostra scuola con eleganza, grinta e sportività», hanno commentato i maestri.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle famiglie, per il sostegno garantito ai giovani ballerini durante il loro percorso sportivo.

«Dietro ogni allenamento e ogni gara ci sono i sacrifici dei genitori, la loro pazienza e il loro tifo positivo. A loro va il nostro sincero grazie».

Con i risultati conquistati al Campionato Nazionale CSEN, la RS Dance Academy chiude un’annata caratterizzata da numerosi riconoscimenti, guardando alle prossime competizioni con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita tecnica e sportiva dei propri allievi.