Un’esperienza artistica di respiro internazionale per due giovani ballerine crotonesi. Iris Ferrazzo, 16 anni, e Alessandra Ragno, 15 anni, allieve della Cubailando Academy del maestro Andrea Campana, si sono esibite al Mi Tierra Latin Festival di Rende, in provincia di Cosenza, appuntamento di rilievo nel panorama delle danze caraibiche.

Le due giovani interpreti hanno avuto l’opportunità di condividere il palcoscenico con Pablito Stellato, tra i fondatori di La Mezcla Latina, gruppo affermatosi sulla scena internazionale delle danze caraibiche.

La partecipazione al festival ha rappresentato per Iris e Alessandra un’importante occasione di confronto con professionisti del settore, in un contesto artistico che riunisce appassionati e protagonisti della danza latinoamericana.

Per entrambe, l’esibizione costituisce una tappa significativa del percorso formativo intrapreso all’interno della Cubailando Academy, oltre a rappresentare un’opportunità di crescita personale e artistica al di fuori del contesto abituale dell’accademia.

Condividere il palco con un artista di esperienza internazionale assume un valore particolare per due ballerine così giovani, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con nuove realtà e ampliare il proprio bagaglio artistico.

Un’esperienza accolta con soddisfazione dalla realtà diretta dal maestro Andrea Campana, che attraverso il lavoro di formazione accompagna le giovani generazioni nel mondo delle danze caraibiche.

La partecipazione di Iris Ferrazzo e Alessandra Ragno al Mi Tierra Latin Festival contribuisce inoltre a dare visibilità alla scena artistica crotonese, valorizzando il talento delle nuove generazioni e il lavoro delle realtà formative del territorio.

Per le due ballerine, quella di Rende rappresenta una nuova tappa di un percorso costruito attraverso passione, studio e dedizione, con la possibilità di maturare esperienze su palcoscenici di rilevanza internazionale.