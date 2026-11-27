La qualità della spesa sanitaria, la carenza di personale medico, l’innovazione tecnologica e il potenziamento dell’assistenza territoriale. Sono alcuni dei temi affrontati dal direttore generale dell’ASP di Crotone, Antonio Graziano, nel corso della 21ª edizione del Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, appuntamento nazionale dedicato al futuro del Servizio Sanitario Nazionale.

L’edizione di quest’anno, dal titolo “Dopo il PNRR quale Sanità. Equità, qualità e prossimità delle cure, sanità digitale”, ha riunito rappresentanti del Ministero della Salute, di Agenas, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Conferenza delle Regioni, degli ordini professionali, delle società scientifiche e delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane.

Al centro dei lavori, il bilancio degli interventi avviati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le prospettive di consolidamento della medicina territoriale, della telemedicina e della sostenibilità del sistema sanitario pubblico. Nella giornata di giovedì 26 novembre, Graziano è intervenuto alla sessione “Il nuovo ruolo del management sanitario per il cambiamento del Sistema Sanitario”, promossa in collaborazione con FIASO.

Al confronto hanno partecipato, tra gli altri, il presidente FIASO e direttore generale della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle, il direttore generale della ASL Salerno e vicepresidente vicario di Federsanità Gennaro Sosto, il direttore generale di Agenas Angelo Tanese, il presidente del CERGAS Bocconi Elio Borgonovi e il partner KPMG Antonio Corrado.

Nel suo intervento, il direttore generale dell’ASP crotonese ha portato l’esperienza delle aziende sanitarie della Calabria e del Mezzogiorno, soffermandosi sulle responsabilità organizzative, giuridiche e gestionali del management e sulla centralità della prevenzione del rischio e della sicurezza delle cure.

Graziano ha evidenziato come gli investimenti degli ultimi anni abbiano contribuito, secondo la sua valutazione, al rinnovamento delle dotazioni tecnologiche e al potenziamento dell’offerta assistenziale, anche attraverso le Case e gli Ospedali di Comunità. La sfida del periodo successivo al PNRR, secondo il direttore generale, riguarda soprattutto la capacità di utilizzare le risorse disponibili in maniera appropriata, traducendo i finanziamenti in servizi concretamente fruibili dai cittadini.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla carenza di personale medico, con la necessità di rendere la sanità pubblica più attrattiva per i giovani professionisti attraverso investimenti nella formazione, nella ricerca e nella valorizzazione delle competenze, contrastando la mobilità professionale verso altre regioni o l’estero.

Negli spazi del Forum dedicati alle Regioni, l’Azienda sanitaria provinciale di Crotone ha presentato, attraverso tre contributi video, altrettante esperienze legate all’innovazione e al potenziamento dei servizi sul territorio. La prima riguarda il nuovo Servizio di Vulnologia dell’ospedale San Giovanni di Dio, dedicato al trattamento delle ferite difficili attraverso un protocollo integrato articolato in quattro fasi e supportato dall’impiego di tecnologie avanzate.

Il secondo progetto è SIRIO, il portale dell’ASP dedicato agli screening oncologici della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto. La piattaforma integra un operatore virtuale basato sull’intelligenza artificiale, progettato per fornire informazioni, orientare gli utenti e accompagnarli nella prenotazione online.

Il terzo contributo ha illustrato l’attivazione del servizio di Emodinamica dell’ospedale San Giovanni di Dio 24 ore su 24, sette giorni su sette, finalizzata a rafforzare la capacità di risposta alle emergenze cardiologiche e a garantire una maggiore continuità dell’assistenza.

Nel pomeriggio, nella veste di vicepresidente nazionale di Federsanità, Graziano ha concluso i lavori della sessione “Federsanità: Innovazione e Prevenzione – Le due leve della trasformazione del SSN”. L’appuntamento si è articolato in due tavole rotonde dedicate alla valutazione dell’efficacia e della sostenibilità della sanità digitale e all’approccio integrato One Health, con particolare riferimento alla prevenzione, al telemonitoraggio e alla presa in carico delle fragilità.

Tra gli argomenti approfonditi, la sorveglianza epidemiologica supportata dall’intelligenza artificiale, il monitoraggio domiciliare dei pazienti fragili e i programmi di screening. Al dibattito hanno contribuito dirigenti regionali, esperti di Agenas e rappresentanti di diverse aziende sanitarie italiane, tra cui AOU Pisana, ASL Città di Torino, ASP Basilicata e ASL Benevento.

Nelle conclusioni, il direttore generale dell’ASP di Crotone ha ribadito la necessità di integrare innovazione tecnologica, digitalizzazione e prevenzione all’interno di una governance condivisa, fondata sulla collaborazione tra istituzioni nazionali, Regioni, aziende sanitarie e professionisti. Una prospettiva che, secondo Graziano, dovrà accompagnare la sanità pubblica oltre la stagione del PNRR, con l’obiettivo di garantire equità di accesso, qualità e prossimità delle cure.