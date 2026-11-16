Cyberbullismo e sicurezza online, la Polizia Postale incontra 50 studenti a Casabona

Bullismo, cyberbullismo, sextortion e rischi legati alla diffusione di contenuti personali online. Sono alcuni dei temi affrontati durante l’incontro tra la Polizia Postale di Crotone e gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Casabona, organizzato nell’ambito della campagna nazionale “Una vita da Social” promossa dalla Polizia di Stato.

L’iniziativa si è svolta l’11 novembre e ha coinvolto 50 alunni di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, insieme a cinque docenti, in un momento di confronto dedicato alla sicurezza digitale e all’utilizzo consapevole di Internet e dei dispositivi elettronici.

Gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Crotone hanno illustrato ai ragazzi le principali forme di violenza e prevaricazione che possono manifestarsi attraverso la Rete, soffermandosi in particolare sui comportamenti riconducibili al cyberbullismo, ai ricatti sessuali online e alla condivisione non autorizzata di immagini e video intimi.

Durante l’incontro sono state approfondite anche le possibili conseguenze di questi comportamenti, comprese le responsabilità penali e amministrative che, in determinate circostanze, possono riguardare anche i minorenni.

Ampio spazio è stato dedicato alle modalità per riconoscere situazioni potenzialmente pericolose, proteggere le proprie informazioni personali e utilizzare gli strumenti digitali con maggiore attenzione.

La Polizia di Stato ha inoltre richiamato l’importanza di un uso equilibrato degli smartphone, soprattutto tra i più giovani, evidenziando il ruolo delle famiglie nell’accompagnare i figli verso abitudini digitali responsabili.

L’iniziativa rientra in un programma di incontri che proseguirà durante l’intero anno scolastico negli istituti del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare migliaia di studenti sui rischi della Rete e rafforzare il dialogo tra scuola, famiglie e istituzioni.

Un’attività di prevenzione che punta a fornire ai ragazzi strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza le opportunità e le criticità del mondo digitale.