Centinaia di bambine e bambini hanno attraversato questa mattina le strade del centro di Crotone per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, gli istituti comprensivi cittadini hanno preso parte a “Rompiamo il silenzio”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione delle nuove generazioni e alla promozione della cultura del rispetto.

Il rosso, colore simbolo della lotta alla violenza di genere, ha caratterizzato il corteo che si è snodato lungo le vie cittadine, per poi raggiungere il piazzale antistante il Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”, dove si sono svolte le attività conclusive della manifestazione.

Qui il sindaco Voce ha invitato le bambine e i bambini a salire sul palco e a fare rumore, attraverso un gesto collettivo e simbolico per richiamare l’attenzione sul silenzio che spesso circonda le situazioni di violenza.

L’iniziativa nasce da un progetto dell’Istituto Comprensivo Rosmini – Giovanni XXIII, condiviso dall’assessorato comunale alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione e al quale hanno aderito tutti gli istituti comprensivi della città.

Ad animare la mattinata sono state anche esibizioni musicali, teatrali e di danza, con la partecipazione del Coro Scolastico Crotonese Koinè. Diversi linguaggi espressivi attraverso i quali gli studenti hanno potuto affrontare i temi della violenza, della libertà individuale e del rispetto reciproco.

Nel suo intervento, l’assessora alle Pari Opportunità Dalila Venneri ha sottolineato la necessità di riconoscere fin dalle prime manifestazioni quei comportamenti che possono rappresentare forme di violenza, anche quando non si traducono in aggressioni fisiche: dal controllo alle umiliazioni, fino alle limitazioni della libertà personale.

Rispetto, libertà e gentilezza sono state le tre parole attorno alle quali l’assessora ha sviluppato il proprio messaggio rivolto agli studenti.

«L’amore non controlla, l’amore non possiede, l’amore non fa paura. L’amore ascolta, rispetta, comprende e lascia liberi di essere se stessi», ha sottolineato Venneri, invitando i giovani a non restare indifferenti di fronte alle prepotenze e a rivolgersi agli adulti di riferimento nelle situazioni di difficoltà.

Alle bambine e alle ragazze l’invito a difendere la propria libertà e identità; ai bambini e ai ragazzi quello di comprendere il valore dell’ascolto, del rispetto delle scelte altrui e della capacità di accettare un rifiuto.

La manifestazione ha posto al centro della riflessione il ruolo educativo delle scuole, delle famiglie e delle istituzioni nella prevenzione della violenza di genere. Un percorso che, nelle intenzioni dei promotori, deve andare oltre la ricorrenza del 25 novembre e accompagnare quotidianamente la crescita delle nuove generazioni.