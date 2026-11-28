Crotone sarà tra le sette città calabresi protagoniste di “Tutto il Capodanno minuto per minuto”, il progetto radiofonico di Rai Radio2 che accompagnerà il pubblico verso l’arrivo del 2027 attraverso una serie di collegamenti in diretta dalle piazze della regione.
La notte del 31 dicembre, il capoluogo pitagorico entrerà a far parte di un unico racconto musicale insieme a Reggio Calabria, Cosenza, Corigliano-Rossano, Vibo Valentia, Catanzaro e Lamezia Terme, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Regione attraverso il marchio Calabria Straordinaria.
Il format prende ispirazione da “Tutto il calcio minuto per minuto”, storico programma della radio italiana che ha fatto dei collegamenti in diretta dai campi di gioco il proprio elemento distintivo. Per la notte di San Silvestro, a prendere il posto degli stadi saranno le piazze calabresi, mentre concerti ed esibizioni musicali scandiranno il racconto radiofonico fino all’arrivo del nuovo anno.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Regione Calabria e le amministrazioni comunali delle sette città coinvolte, che contribuiranno alla copertura dei costi dell’evento.
Il coordinamento organizzativo è affidato alla Fondazione Calabria Film Commission e al Dipartimento Turismo della Regione, nell’ambito di un progetto realizzato in convenzione con Rai Com.
Resta ora da conoscere il programma della serata crotonese e, soprattutto, i nomi degli artisti che accompagneranno il pubblico verso la mezzanotte. I dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni, in occasione della presentazione ufficiale dell’iniziativa.
«Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente l’evento alla Cittadella regionale di Catanzaro. In quell’occasione annunceremo gli artisti e il programma di ciascuna piazza», ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese.
Crotone si prepara dunque a salutare il nuovo anno all’interno di un evento diffuso che, attraverso le frequenze di Rai Radio2, metterà in collegamento sette città calabresi in un’unica grande festa di Capodanno.
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