Crotone Summer: i provvedimenti per la viabilità

Al fine di consentire lo svolgimento dello spettacolo di Francesco Cicchella, nell’ambito del Crotone Summer 2023 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare, dalle ore 19.30 alle ore 24:00 di giorno 08 agosto 2023, su Viale Regina Margherita, lato monte, dall’incrocio con Largo Covelli fino all’incrocio con via F. Le Rose, consentendo il solo transito da via Discesa Fosso a viale Regina Margherita, lato mare, direzione Largo Covelli;

– il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare, dalle ore 19.30 alle ore 24:00 di giorno 08 agosto 2023, su Viale Regina Margherita, lato mare, dall’incrocio con via F. Le Rose all’incrocio con via Discesa Fosso

Al fine di consentire lo svolgimento del Kroton Jazz Festival, nell’ambito del Crotone Summer 2023, sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dei giorni 10, 11, 12 e 13 agosto 2023, Viale Regina Margherita, lato monte, dall’incrocio con Largo Covelli fino all’incrocio con via F. Le Rose, consentendo il solo transito da via Discesa Fosso a viale Regina Margherita, lato mare, direzione Largo Covelli;

– il divieto di sosta e di fermata nonché di chiudere al transito veicolare, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 dei giorni 10, 11, 12 e 13 agosto 2023, Viale Regina Margherita, lato mare, dall’incrocio con via F. Le Rose fino all’incrocio con Largo Covelli

Al fine di consentire lo svolgimento del concerto “The Queen Tribute” e il concerto dei “Modena City Ramblers” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– di invertire il senso di marcia in via Nuova Poggioreale nel tratto compreso tra viale C. Colombo e via Interna Marina, istituendo il senso unico in direzione via Interna Marina, nei giorni 14 e 16 agosto 2023, dalle ore 14:00sino alle ore 02:00 del giorno successivo;

– di istituire il divieto di sosta con rimozione coatta nei giorni 14 e 16 agosto 2023, dalle ore 14:00 sino alle ore 02:00 del giorno successivo, in via Interna Marina da via Nuova Poggioreale a via Osservanza, in via Osservanza da via Interna Marina a via Venezia, in via Nuova Poggioreale da via Interna Marina a viale Cristoforo Colombo, via Venezia da Piazza E. Berlinguer al civico n.129 di via Venezia e in Piazza Berlinguer;

– di chiudere al traffico veicolare, nei giorni 14 e 16 agosto 2023, dalle ore 14:00 sino alle ore 02:00 del giorno successivo, piazza E. Berlinguer dall’incrocio con via Nuova Poggioreale fino al viale A. Gramsci;

– di chiudere al traffico veicolare, ad eccezione dei residenti, nei giorni 14 e 16 agosto 2023, dalle ore 19:00sino alle ore 2:00 del giorno successivo, via Venezia dall’incrocio con via Santa Croce fino all’incrocio con via Osservanza, via Interna Marina dall’incrocio con via Nuova Poggioreale fino all’incrocio con via Osservanza e via Osservanza dall’incrocio con via Venezia fino all’incrocio con via Interna Marina