Una passeggiata collettiva per sensibilizzare le nuove generazioni sul tema della violenza contro le donne e promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sull’uguaglianza. È questo l’obiettivo di “Rompiamo il silenzio”, l’iniziativa in programma mercoledì 25 novembre a Crotone, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Protagonisti dell’appuntamento saranno gli alunni degli istituti comprensivi cittadini, chiamati a partecipare a un momento di riflessione e condivisione che coinvolgerà il mondo della scuola e le istituzioni.

Il ritrovo è previsto alle ore 9:30 in piazza della Resistenza, da dove partirà una passeggiata corale diretta al piazzale antistante il Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”. Un percorso simbolico attraverso il quale gli studenti porteranno un messaggio di solidarietà, consapevolezza e contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione.

L’iniziativa nasce da un progetto dell’Istituto Comprensivo Rosmini – Giovanni XXIII, condiviso dall’assessorato comunale alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione e successivamente accolto da tutti gli istituti comprensivi della città, coinvolti attivamente nell’organizzazione delle attività.

Al centro del progetto ci saranno la musica, la danza e il teatro, utilizzati come strumenti educativi per affrontare il tema della violenza di genere, favorire l’espressione delle emozioni e promuovere relazioni basate sul rispetto reciproco. Alla manifestazione prenderà parte anche il Coro Scolastico Crotonese.

L’obiettivo è valorizzare il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza, attraverso un percorso che non si limiti alla sensibilizzazione in occasione della ricorrenza, ma contribuisca alla formazione di cittadini consapevoli e capaci di riconoscere e contrastare comportamenti discriminatori e forme di sopraffazione.

«La lotta alla violenza contro le donne non può essere affidata soltanto alle parole. È un impegno culturale ed educativo che deve attraversare tutta la società e partire soprattutto dai più giovani», sottolinea Dalila Venneri, assessora comunale alle Pari Opportunità e alla Pubblica Istruzione.

«Dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che il rispetto non è un concetto astratto, ma il fondamento di ogni relazione, che nessuna forma di violenza può essere giustificata e che la libertà dell’altro è un valore da tutelare sempre».

L’assessora evidenzia inoltre l’importanza del coinvolgimento degli studenti, considerati protagonisti di un cambiamento culturale da costruire attraverso l’impegno condiviso delle istituzioni e della comunità scolastica.

«Il nostro obiettivo è proprio questo: fare in modo che il messaggio del 25 novembre non resti un momento isolato, ma diventi un patrimonio condiviso e un impegno concreto per il futuro della nostra città», conclude Venneri.

A caratterizzare la giornata sarà il colore rosso, scelto come simbolo di memoria, solidarietà e vicinanza alle donne vittime di violenza. Un elemento comune che accompagnerà la partecipazione degli studenti e darà visibilità al messaggio dell’iniziativa.