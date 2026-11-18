Il Consiglio comunale di Crotone ha approvato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a monsignor Pancrazio Limina, conosciuto come Don Ezio, e al maestro Adriano Ferraiolo. La decisione è stata assunta nel corso della seduta consiliare di martedì 17 novembre, riconoscendo il contributo offerto dai due alla vita culturale e sociale della città.

Due percorsi differenti, accomunati da un rapporto consolidato con la comunità crotonese: da una parte la tradizione del teatro dei burattini, dall’altra l’impegno religioso e solidale a sostegno delle persone in difficoltà.

Adriano Ferraiolo appartiene a una delle più antiche famiglie italiane di burattinai e da molti anni porta i suoi spettacoli a Crotone, dove il suo teatro torna tradizionalmente nel mese di maggio. Un appuntamento che è entrato nelle abitudini di diverse generazioni di cittadini, diventando per molti un ricordo legato all’infanzia.

Il riconoscimento intende valorizzare proprio questo legame, costruito nel tempo attraverso un’attività artistica che ha contribuito a mantenere viva una forma di spettacolo popolare. Le rappresentazioni di Ferraiolo continuano a richiamare bambini e famiglie, coinvolgendo anche adulti che hanno conosciuto il suo teatro durante la propria infanzia.

La seconda cittadinanza onoraria è stata attribuita a monsignor Pancrazio Limina, figura conosciuta nella comunità crotonese per il suo ministero sacerdotale e per l’attività svolta in ambito sociale.

Nel corso degli anni Don Ezio ha ricoperto diversi incarichi pastorali, tra cui quello di rettore della Basilica Cattedrale. Attualmente è amministratore apostolico della parrocchia della Beata Vergine del Rosario.

Tra gli aspetti che hanno motivato il riconoscimento figura in particolare il suo impegno alla guida della Mensa dei Poveri Padre Pio da Pietrelcina, realtà dedicata all’accoglienza e al sostegno delle persone che vivono situazioni di disagio economico e sociale.

L’attività svolta da monsignor Limina viene riconosciuta come una testimonianza di attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione, attraverso iniziative di solidarietà e assistenza che hanno contribuito a rafforzare il rapporto tra la comunità religiosa e il territorio.

Con le due deliberazioni, il Consiglio comunale ha quindi scelto di rendere omaggio a personalità che hanno contribuito, in ambiti diversi, alla storia cittadina.

Il voto unanime esprime il riconoscimento condiviso dell’assemblea nei confronti di Ferraiolo e Limina: il primo per aver mantenuto vivo nel tempo un appuntamento legato alla cultura e alle tradizioni popolari, il secondo per l’attività pastorale e l’impegno quotidiano a favore delle persone più fragili.

La cittadinanza onoraria rappresenta così, in entrambi i casi, un attestato di riconoscenza della città verso due figure che, pur attraverso esperienze differenti, hanno costruito un rapporto duraturo con Crotone e i suoi abitanti.