Crotone, presentata la nuova edizione di Wineland

Dal 26 al 29 dicembre 2023, in piazza Mercato a Crotone, si terrà “Wine Land – Cibi e Tradizioni”. Il progetto, ideato dall’Associazione Somewhere, ha l’obiettivo di avvicinare appassionati e curiosi alle eccellenze enologiche ed enogastronomiche di un territorio generoso e ricco di storia. Il Comune di Crotone e il Consorzio di Tutela Vini Doc Cirò e Melissa affiancheranno gli organizzatori in questa tre giorni dedicata al vino, alle tradizioni e ai cibi locali.

L’evento è stato presentato durante una conferenza stampa presso la casa della cultura, che ha visto la partecipazione del sindaco Vincenzo Voce, dell’assessore Sandro Cretella e del rappresentante dell’associazione Somewhere, Raffaele Nebbioso.

Raffaele Nebbioso dell’Associazione Somewhere ha dichiarato: “Wine Land, giunto alla terza edizione, torna a piazza Mercato con una tre giorni dedicata al vino, alle nostre tradizioni e ai cibi. Confermiamo il successo dell’evento dello scorso anno, e soprattutto con un segno più, dato che le cantine partecipanti sono quasi il doppio rispetto all’anno scorso. L’anno precedente erano presenti 13 cantine, mentre quest’anno ne avremo ben 22, un segno molto positivo e tanto entusiasmo intorno a questo evento.”

Il format rimane invariato, con le giornate del 26-27 e 28 dicembre che inizieranno alle ore 18:00. Il 28 dicembre, si svolgerà una masterclass esterna alle 17:30 dedicata ai vignaioli indipendenti che si svolgerà presso “Rito” un noto locale del centro storico. Alle 18:00 si tornerà in piazza Mercato con talk interessanti sulla cultura del vino, la storia della Doc Cirò, e altre curiosità, con ospiti illustri del mondo enologico. Saranno presenti anche banchi di degustazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di assaporare i prodotti delle cantine e dei viticoltori partecipanti. La serata sarà animata da tre band con esibizioni di live music, radio calice, e tutte le iniziative che hanno caratterizzato le passate edizioni di Wine Land.

Nel ricco programma di attività, la tre giorni prevede anche “Parole e vino”, incursioni tra i visitatori a cura di dj Cesko, che raccoglierà le storie e le emozioni legate al territorio e ai suoi prodotti. L’ingresso a Piazza Mercato durante le tre serate sarà gratuito, permettendo a tutti di partecipare a questa festa dedicata alle tradizioni enogastronomiche locali

L’Assessore Sandro Cretella ha dichiarato: “Era d’obbligo, ancora una volta, sostenere un evento importante come Wine Land, tanto più in un anno particolare come questo, potentemente influenzato dall’evento del Capodanno. Prevediamo un afflusso particolare di persone, soprattutto a partire dal 26 dicembre, che è la data di avvio della manifestazione. In quel giorno ritorneranno tutte le maestranze, il corpo di ballo inizierà le prime prove sul palco. Prevediamo un maggiore interesse da parte dell’utenza, ed era importante catalizzare questa attenzione nell’ambito di una manifestazione che ormai conosciamo tutti e continuiamo a sostenere come amministrazione comunale.”

Ha poi aggiunto: “Confermata anche la location che è Piazza Mercato. Su questo, c’è stato come al solito un serrato confronto con l’organizzazione. Inizialmente c’era stata l’ipotesi di strutturare l’evento su via Vittorio Veneto, ma alla fine abbiamo deciso di confermare Piazza Mercato, poiché quello che funziona non va cambiato. La scorsa edizione in Piazza Mercato è andata benissimo, e quindi abbiamo voluto confermare la disponibilità di questa location.”

“È un’iniziativa che personalmente sono convinto ripeterà il successo dello scorso anno. Tantissimi giovani e una partecipazione massiccia. È un evento che ho visto in altre città italiane e oggi grazie a questo team di giovani intraprendenti, giovani imprenditori che rischiano di tasca propria anche per fare questi eventi, anche la nostra città può vivere queste iniziative. Quello che abbiamo visto lo scorso anno è una piazza Mercato straordinaria e incredibilmente vivacizzata da questo evento. Non è solo vino, è anche cultura, musica. Una manifestazione che ci introduce nelle nostre produzioni vinicole e al tempo stesso ci consente di parlare delle nostre tradizioni e della nostra storia.” È quanto ha invece sostenuto Il Sindaco Vincenzo Voce.

L’evento Wine Land, che ha ottenuto un grande successo nelle prime due edizioni, si conferma come un momento di aggregazione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, promuovendo la cultura del territorio attraverso il vino e i prodotti tipici.