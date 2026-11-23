Per la prima volta nella sua storia, il Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza di Crotone ospiterà un’opera lirica. A inaugurare questo nuovo capitolo della programmazione culturale cittadina sarà “La Traviata” di Giuseppe Verdi, con due rappresentazioni in programma venerdì 27 novembre alle 20.30 e domenica 29 novembre alle 18.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa nel foyer del teatro, alla presenza del sindaco Vincenzo Voce, del vicesindaco e assessore allo Spettacolo Sandro Cretella, del regista Luigi Travaglio, del direttore d’orchestra Colin Attard e del soprano Jessica Nuccio.

Si tratta di una produzione realizzata direttamente dal Teatro Comunale, che per l’occasione ha coinvolto oltre cento professionisti tra interpreti, musicisti e personale tecnico. L’allestimento prevede 40 coristi, 46 orchestrali, 11 artisti del cast e 14 maestranze, oltre a più di 110 costumi.

Un impegno organizzativo che punta a portare sul palcoscenico crotonese uno dei titoli più conosciuti del repertorio operistico, ampliando l’offerta culturale della città e creando nuove opportunità per il pubblico.

«La cultura rappresenta uno degli strumenti più importanti attraverso cui una comunità cresce, si riconosce e guarda al futuro», ha dichiarato il sindaco Voce, sottolineando il significato della prima rappresentazione lirica ospitata dal teatro cittadino.

Per il primo cittadino, l’allestimento della Traviata rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del Teatro Scaramuzza e nella volontà dell’amministrazione di investire in proposte artistiche di qualità.

Sulla stessa linea il vicesindaco Sandro Cretella, che ha evidenziato la scelta di realizzare una produzione del Teatro Comunale anziché limitarsi a ospitare uno spettacolo già allestito.

«Abbiamo voluto fortemente che fosse una produzione del nostro Teatro, perché crediamo che investire in questo percorso significhi anche costruire occasioni di crescita, valorizzare le competenze artistiche e tecniche e offrire alla città spettacoli di grande qualità», ha spiegato l’assessore.

La regia è affidata a Luigi Travaglio, che ha immaginato l’allestimento come un incontro tra memoria e verità, cercando di restituire al pubblico la forza emotiva e l’attualità del capolavoro verdiano.

«C’è un momento, in ogni teatro, in cui la sua storia cambia per sempre. Per la prima volta al Teatro Scaramuzza andrà in scena l’opera lirica», ha affermato il regista durante la presentazione.

La direzione musicale sarà curata dal maestro Colin Attard, alla guida dell’Orchestra “Orfeo Stillo”, mentre il Coro “Francesco Cilea” sarà diretto dal maestro Bruno Tirotta.

Nel ruolo di Violetta Valéry si esibirà il soprano Jessica Nuccio, affiancata da Brayan Avila Martinez nei panni di Alfredo Germont e da Antonino Giacobbe in quelli di Giorgio Germont.

Completano il cast Giorgia Teodoro nel ruolo di Flora, Josephine Carioti in quello di Annina, Alessandro D’Acrissa come Gastone, Cesare Filiberto Tenuta nel ruolo del Barone Douphol, Alessandro Scanderbeg come Marchese D’Obigny, Alessandro Arena nei panni del Dottor Grenvil, Domenico Paviglianiti come Giuseppe e Giuseppe Taverniti nel ruolo del Commissionario.

Il disegno luci è firmato da Lucio Stramaglia, mentre le coreografie sono affidate a Tania De Cicco, con la partecipazione di Maria Taglioni Dance Project, Teatro Danza Olimpia e Artedanza.

Le scene sono curate da Pastore e Rubinacci, i costumi dalla Sartoria Shangrillà e il trucco e parrucco da Moema Academy. Francesca De Blasi sarà la direttrice di palcoscenico, con Maria Chiara Maiolino, Mattia Salemme e Leonardo Vulcano nel ruolo di maestri collaboratori.

La direzione di produzione è affidata a Gianluigi Fabiano, mentre Luigi Travaglio firma anche la direzione artistica del progetto.

Composta nel 1853, “La Traviata” è tra le opere più rappresentate di Giuseppe Verdi. La vicenda di Violetta e Alfredo affronta temi come l’amore, il sacrificio e il pregiudizio sociale, attraverso una storia che continua a trovare spazio nei cartelloni dei teatri di tutto il mondo.

L’allestimento crotonese si inserisce nel “Festival Calabria Teatri in Città”, progetto che riunisce in un unico cartellone regionale le programmazioni teatrali dei cinque capoluoghi calabresi.

L’iniziativa beneficia del contributo della Regione Calabria, che cofinanzia parte della programmazione attraverso le risorse del PAC Calabria 2014-2020.

Le rappresentazioni del 27 e 29 novembre segneranno dunque il debutto del melodramma sul palcoscenico del Teatro Comunale Vincenzo Scaramuzza, con l’obiettivo di aprire nuove prospettive per la produzione lirica e la programmazione culturale della città.